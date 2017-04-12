LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重

路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。

消息人士称，拥有140年历史的LME将在下月初公布一份讨论文件，文件料将包括一个更简单的替代方案提议，以替代其复杂的三个月日期结构。

LME在两年前提高交易费，促使许多LME常客转战店头(OTC)市场，从而导致前年和去年的成交量分别下降4.3%和7.7%，迫使该交易所不得不为其前途考虑。

成交量萎缩已损及母公司香港交易所(HKEx) (0388.HK)的获利。香港交易所2012年以22亿美元收购了LME，目前仍在设法回收投资。

“增长只能来自投机客，”一家伦敦券商的消息人士称。“他们必须搞些新花样，不能继续在无关痛痒的地方零敲碎打了。”

金属行业消息人士称，这个新花样可能就是以6月要推出的贵金属新期货合约为蓝本构建一个新型交易模式。

LME将寻求对该讨论文件的反馈意见，然后才会进行调整。(完)