焦点：LME电子交易骤增 部分会员担心传统交易结构受到威胁

路透伦敦6月28日 - 伦敦金属交易所(LME)电子交易今年已骤增近五分之一，点燃了LME内部的一场暗战，维护传统交易结构的会员担心，这样的发展将威胁到以场内公开喊价交易为特色的传统模式。

拥有139年历史的LME是目前欧洲仅有的一家仍维持公开喊价交易的交易所。LME一直在寻求安抚那些担心会失去赚钱业务的会员，尤其是经纪商。

其中很多人士表示，离开矿商和加工商等长久以来的客户是一个鲁莽的做法。

“说得委婉些，LME老阵营里有一些异常愤怒的人士，同时也有其他人表示LME必须向前发展，”法国兴业银行驻伦敦金属研究主管Robin Bhar称。

“如果这种新模式为人们提供更多直接进入市场的服务，那么就无需经纪商了，因此他们必须要保护自己的生意。”

前LME执行长本月稍早表示正与贸易行和经纪商讨论启动一个总部位于伦敦的新金属交易平台，该计划给LME带来挑战。

LME拒绝置评，但业内消息人士称交易所高管已为新的电子交易计划进行强力辩护，并向会员表示他们在加强业务的同时，也是希望保持传统结构的。

LME最近刚刚启用一个新的交易大厅。该交易所表示，只要客户仍有需要，就会保留公开喊价交易这种传统方式。在这种形式下，交易都是在五分钟的时间里，通过集中喊价和手势信号达成的。

不过，上述改变是LME“流动性路线图”计划的一部分。该计划鼓励对冲基金和程序(程式)交易公司更多地通过该交易所进行交易。

虽然大宗商品市场下挫和LME上调手续费，导致该交易所今年前五个月的整体日均成交量下滑9.6%，但LME电子交易平台Select在今年截止6月中的成交量却增长19%。

LME表示，这是由于新交易方式的推出，增加了144个流动性提供方和495个市场参与方。

**黑盒交易商**

在一些情况下，像芝加哥的Jump Trading这种黑盒交易公司已经是LME的会员，可以直接在LME进行交易，而无需通过经纪商。

“我认为我们正走在一条非常危险的路上，”一家经纪商的LME交易台主管表示。他不愿具名。

LME鼓励不喜欢传统合约的客户更多地使用标准按月交割期货交易，也招来反对声。传统合约允许客户在三个月中的任何一天进行交易。

传统交易多数都通过公开喊价在交易大厅进行。

所谓“按日交割结构”让矿商和工业消费者得以对冲非固定期的实物出货；但LME称，这让另一些基金感到泄气，那些基金偏爱芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)等其他期交所采用的基于单月到期的交易。

6月头两周，标准按月交易铝、铜与锌合约合计4,031口，比5月整个月的总量还多。

相比同期这三种金属整体电子交易量494,593口，这个数量仍相当少；但反对者担心标准合约成交量可能加快增长，使矿商和工业用户偏好的传统模式流动性稀疏。

“我并不提倡这种方式，因为我确实认为目前还没有证据显示这对交易所的长期改善有好处。”苏克敦金融(Sucden Financial)执行长Michael Overlander称。苏克敦是可在公开喊价圈进行交易的九家LME最高等级会员之一。

“但如果市场本身决定将往那个方向发展，那我们当然也将跟上。”(完)