LME推出新的钢材与铝合约 但乏人问津

路透伦敦11月23日 - 伦敦金属交易所(LME)周一推出新的铝与钢材合约，但关注者寥寥，凸显其在获得青睐和流动性方面存在困难。

新合约是LME东家--港交所(0388.HK)提高LME盈利能力策略中的一个重要部分。LME已经具有138年的历史。

港交所将近三年前以22亿美元收购LME。这次新推出的期货分别是螺纹钢、废钢和铝升水。

一名金属经纪员表示，新期约无人问津，这不是很好的开始。

“如果有些流动性的话，有一个客户本来可能会感兴趣，但这可能需要很长时间。”

LME为螺纹钢期货选择了两个电子做市商，从周一开始提供买单和卖单。该交易所目前没有为铝升水合约提供任何做市商。

“一些潜在的做市商已经向我们表示，对铝升水合约有兴趣。不过，要让他们加入所需的相关技术和监管流程还需要一些时间，”LME发言人称。

新的钢材合约以现金结算，预计比2008年推出的以实货交割的钢坯合约更成功。

最近市场的波动可能使LME新推出的铝升水合约更具有吸引力。铝升水是买家购买现货金属时，在LME现货价格基础上增加的附加费用。

不过经纪商称，铝升水合约的复杂性是个问题，他们认为现货市场的主要卖家不会碰这个合约，因为透明度可能影响他们的收入。

“距离最终参与可能还很遥远，但这些合约的需求存在坚实的逻辑基础，”渣打银行分析师Nicholas Snowdon表示。

“这是一个存在价格风险的市场，一些参加者将会寻找这种对冲风险的能力。”(完)