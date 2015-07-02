LME拟实施仓库租金上限来处理提货长龙问题

路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)周三称将以数项提案来应对仓库目前及潜在的提货速度问题，提案中包括从2016年5月1日起实施仓库租金上限。

租金上限将去除造成仓储提货队伍冗长的财务诱因。

“根据提货进度实施租金上限，有助于进一步提供消除目前排队提货长龙的确定性，且可防范未来发生大排长龙。”

LME也建议提高最低出仓率以加速提货进度。

“仓储量15万吨和逾90万吨的仓库的最低出仓率新标准在每日2,000-4,000吨之间，视金属储存数量而定。”LME说。

目前仓储量超过90万吨的仓库每天至少出库3,000吨。

LME称，未能在30天内出库排队金属的仓储公司将被要求将公布的最高租金减半，若超过50天出库则可能不允许收取租金。

LME表示，到2016年5月，余下的仓库排队出库时间应减少到50天以内，这意味着新举措将对所有仓储企业产生同样的影响。

该建议的咨询期到2015年8月17日截止，为期六周。

该交易所最近出台新举措，通过提高进出库挂钩原则(Linked Load-In/Load-Out Rule)衰减系数，以加快缓解排队现象。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 孙茉莉/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。