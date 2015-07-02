LME拟实施仓库租金上限来处理提货长龙问题

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)周三称将以数项提案来应对仓库目前及潜在的提货速度问题，提案中包括从2016年5月1日起实施仓库租金上限。
租金上限将去除造成仓储提货队伍冗长的财务诱因。
“根据提货进度实施租金上限，有助于进一步提供消除目前排队提货长龙的确定性，且可防范未来发生大排长龙。”
LME也建议提高最低出仓率以加速提货进度。
“仓储量15万吨和逾90万吨的仓库的最低出仓率新标准在每日2,000-4,000吨之间，视金属储存数量而定。”LME说。
目前仓储量超过90万吨的仓库每天至少出库3,000吨。
LME称，未能在30天内出库排队金属的仓储公司将被要求将公布的最高租金减半，若超过50天出库则可能不允许收取租金。
LME表示，到2016年5月，余下的仓库排队出库时间应减少到50天以内，这意味着新举措将对所有仓储企业产生同样的影响。
该建议的咨询期到2015年8月17日截止，为期六周。
该交易所最近出台新举措，通过提高进出库挂钩原则(Linked Load-In/Load-Out Rule)衰减系数，以加快缓解排队现象。(完)
(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 孙茉莉/许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。