专访：青岛港丑闻后LME考虑扩展Sword电子系统

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透纽约3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)业务开发主管Matt Chamberlain称，该交易所在考虑其电子LMESword系统能否用于监督该交易所以外的金属库存。这是中国骗贷丑闻仍在影响银行和交易的最新迹象。
Chamberlain接受采访时称，几家为大量金属提供融资的银行要求，将LMESword应用扩展至交易所以外库存。该系统可证明LME库存金属的原产地等信息。
青岛港去年曝出丑闻后，银行和交易商不得不寻找新的途径，来追踪他们代客提供融资的数以百万吨计交易所以外的金属。
“我们多次被要求考虑能否将Sword用于确认LME以外金属的所有人，”Chamberlain称。
他拒绝透露该交易所何时会宣布可能的举措，但表示这是市场“眼下”的一个需求。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)