专访：青岛港丑闻后LME考虑扩展Sword电子系统

路透纽约3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)业务开发主管Matt Chamberlain称，该交易所在考虑其电子LMESword系统能否用于监督该交易所以外的金属库存。这是中国骗贷丑闻仍在影响银行和交易的最新迹象。

Chamberlain接受采访时称，几家为大量金属提供融资的银行要求，将LMESword应用扩展至交易所以外库存。该系统可证明LME库存金属的原产地等信息。

青岛港去年曝出丑闻后，银行和交易商不得不寻找新的途径，来追踪他们代客提供融资的数以百万吨计交易所以外的金属。

“我们多次被要求考虑能否将Sword用于确认LME以外金属的所有人，”Chamberlain称。

他拒绝透露该交易所何时会宣布可能的举措，但表示这是市场“眼下”的一个需求。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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