LME将推出追踪金属库存新系统 避免青岛港融资骗贷案重演

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透温哥华9月22日 - 一名高管周二表示，伦敦金属交易所(LME)将推出一套电子系统，能够更有效地追踪储存于LME仓储体系之外的金属，对中国青岛港融资骗贷案提出因应之道，这起骗贷事件曾撼动银行与交易商。
LME商务拓展主管Matt Chamberlain在期刊Metal Bulletin在温哥华举办的国际铝业会议报告中表示，这套名为“LME Shield”的新系统将于12月推出，能够让LME为储存于体系外仓库的金属提供电子收据。
Chamberlain表示，这个想法的缘起是，为大宗商品提供融资的银行，要求采行“电子商品仓库的概念，并将其延伸至其他原材料”的方式。
储存于非LME体系仓库的铝有数百万吨之多，而诸如铝土矿与氧化铝这类在铝供应链占据重要地位的原材料，无法比照LME合约来进行标购。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。