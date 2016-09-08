LME半数锡库存落入一投资者手中 现货紧俏升水狂飙

路透伦敦9月7日 - 在一家投资者囤积了高达半数的伦敦金属交易所(LME)注册仓单锡库存之后，LME期锡现货/三个月升水已狂飙至近一年高位。

全球最大锡出口国印尼减少出口后，LME的锡库存降至逾10年低位。

“现货紧俏现象正在发威，”大宗商品经纪商Marex Spectron分析师Dee Perera称。

LME期锡现货/三个月升水周二收在250美元，由前一天的28美元暴涨，并创去年9月底以来高位。周三早盘时，升水在210美元。

近月期货大涨，通常表明即刻交割的金属短缺，因市场参与者争抢日渐减少的供应。

那些不用于从仓库交割、可提供给投资者的LME“注册仓单”库存自6月以来已经减少逾半至2,705吨，为2004年6月以来的最低水平。

与此同时，那些剩余的供应也被牢牢把持。LME数据显示，一家投资者持有最多50%的LME库存，以及逾90%的综合库存和短期期货。

按照LME规定，此类“支配性”仓位的持有者必须在次日以很少的加价向其他投资者提供金属。

锡的这种供应紧张情况，还导致指标三个月期锡上扬。今年至今，锡价已经上涨35%，为继锌之后表现第二好的LME金属。(完)