LME半数锡库存落入一投资者手中 现货紧俏升水狂飙

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦9月7日 - 在一家投资者囤积了高达半数的伦敦金属交易所(LME)注册仓单锡库存之后，LME期锡现货/三个月升水已狂飙至近一年高位。
全球最大锡出口国印尼减少出口后，LME的锡库存降至逾10年低位。
“现货紧俏现象正在发威，”大宗商品经纪商Marex Spectron分析师Dee Perera称。
LME期锡现货/三个月升水周二收在250美元，由前一天的28美元暴涨，并创去年9月底以来高位。周三早盘时，升水在210美元。
近月期货大涨，通常表明即刻交割的金属短缺，因市场参与者争抢日渐减少的供应。
那些不用于从仓库交割、可提供给投资者的LME“注册仓单”库存自6月以来已经减少逾半至2,705吨，为2004年6月以来的最低水平。
与此同时，那些剩余的供应也被牢牢把持。LME数据显示，一家投资者持有最多50%的LME库存，以及逾90%的综合库存和短期期货。
按照LME规定，此类“支配性”仓位的持有者必须在次日以很少的加价向其他投资者提供金属。
锡的这种供应紧张情况，还导致指标三个月期锡上扬。今年至今，锡价已经上涨35%，为继锌之后表现第二好的LME金属。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 高琦/徐文焰)
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