版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:20 BJT

全球金融：LME电子交易系统宕机，原因正在调查

路透墨尔本7月22日 - 伦敦金属交易所(LME) 一名交易运营人士周五向路透社表示，LME电子交易系统中断，现正在调查中。

运营人员称，到目前为止，系统没有恢复迹象。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐