LME为防止交易量下滑 降低短期套利交易手续费

路透伦敦8月5日 - 伦敦金属交易所(LME)周五表示，将从9月1日起降低短期交易手续费，有消息人士称，此举是为了防止交易量下滑，因为费用从去年起出现全面上升。

短期交易或套利交易是指到期日介于明日至未来15个日历日之间的交易。

“LME认为应将会员短期套利交易的手续费降低44%，将交易成本降低至单边(包括交易方和清算方)0.50美元的水平，”LME在声明中称。

“这个费用比2015年LME调整手续费之前的约0.58美元要低，”

这个费用通常会达到数千美元。

譬如，有短期需求的消费者在LME买入10万吨铝，如果经纪商将所有费用转嫁给他，那他承担的手续费将高达10,080美元。如果这位消费者次日发觉根本不需要这么多铝，于是在交易所卖出这些铝，就还要再付10,080美元的费用。

一位金属经纪商高级交易员称，LME早就该调降手续费了。

LME交易手续费自从2015年1月平均上调31%之后交易量已下滑。今年下滑速度加快，至6月底为止的上半年，交易量较上年同期减少将近9%。

交易量的下滑，主要是因为制造商和消费端核心客户转往别的交易所或者使用店头交易合约。

一些经纪商在盘中对通过LME的交易设限，也是成交量枯竭的一个因素。

问题的根源是明日/次日类型的交易，消费端和制造端运用此类交易方式来管控短期搓合失误，而这种交易在2015年1月以前不会产生手续费。

“大家希望明日/次日交易可以完全免费，”一位金属交易员说。

这个问题在铝的交易上更加明显，今年第二季明日/次日的铝交易量，比起2015年最后一季减少约37%。

LME并称将对会员以及客户仓位移转费用设限，以容许用户转移大规模未平仓部位来有效管控投资组合。

“这类庞大部位的移转成本在2015年时平均约为30,000美元。现在，此类费用将限定在每一次移转收费不超过10,000美元，对会员及其客户而言节省了相当多费用，”LME称。(完)