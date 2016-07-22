LME电子平台恢复交易 之前因技术故障推迟近四小时（更新版）

(更新有关交易恢复的消息)

路透墨尔本7月22日 - 伦敦金属交易所(LME)电子平台的交易周五因技术问题推迟近四个小时，接近0400GMT才重新开始。

“此次推迟是会员连接市场的相关技术问题所致，”LME所属的香港交易所(0388.HK)一位发言人称。

0404GMT，LME期铜下跌0.5%至每吨4,959美元，成交量仍相对较低，约为100口。

交易员称，此次故障抑制了金属市场的整体交投兴趣。上海期铜小跌0.4%。

“今日上午的人民币汇率中间价有较大变动，所以本来可能有更多的询价，”香港一家券商的交易员称。

“我们陆续收到一些询价，但大家都保持克制，还是希望能在屏幕上看到价格后再说。”(完)