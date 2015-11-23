LME新的钢、铝合约上线交易 熊市背景下注定前路坎坷

路透伦敦11月20日 - 伦敦金属交易所(LME)新推出的钢和铝期货合约周一将开始交易，新合约预计会吸引一些客户的兴趣，但在熊市背景下要累积强大的流动性可能会有挑战。

新合约是LME东家--港交所(0388.HK)提高LME盈利能力策略中的一个重要部分。LME已经具有138年的历史。

新上市的三个新合约分别是螺纹钢、废钢和铝升水，此时距离港交所以22亿美元收购LME将近三年。收购之初，港交所承诺将把交易范围从主要工业金属等核心业务扩大。

LME是铜和铝等基本金属最大的交易市场，占据全球交易活动的约80%，但在钢和小金属领域则不太成功。

LME费力请来了一批业内参与者，既有现货也有来自金融市场的，为新推出的钢合约捧场。

“我们计划从第一天就参与，取决于市场环境和流动性状况，”全球最大钢铁交易商之一Stemcor负责市场风险管理和衍生品的Phillip Price表示。

重要的是，新的钢合约将有几家做市商保证流动性，美国的高盛(GS.N)已经加入了LME的钢材委员会。

与2008年推出的实货交割的钢坯合约相比，新合约预计将更为成功，前者成交动力不足。

新合约将以现金结算，效仿同为现金结算、成交量一直在增长的亚洲铁矿石合约。

“我们正考虑用这些合约做交易，一直都在密切观察。我想竞争对手也将使用这些合约，”一家大宗商品贸易行的交易员称。

两位经纪商也向路透表示，已有客户表示对新合约感兴趣。

但是，随着价格暴跌和成交量下滑，部分投资者已离开市场，要想在这种情况下积累重要的流动性，可能面临挑战。

“要想在这样的市场下推出新合约并非易事，因为核心潜在交易已经放缓，”VTB Capital旗下大宗商品研究主管Wiktor Bielski称。

“LME已经有一年表现令人失望，成交量也在下滑。显然，潜在实货交易已经放缓，尤其是在中国。”(完)