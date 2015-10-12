独家：LME已非正式接触波罗的海贸易海运交易所 拟收购后者--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月9日 - 两名消息人士告诉路透，伦敦金属交易所(LME)已经非正式接触波罗的海贸易海运交易所，拟收购后者的整个业务。
如果达成协议，将帮助LME扩张业务范围，不仅仅止于金属。
“这是非正式接触，”一名消息人士称，并表示报价可能依据波罗的海贸易海运交易所净资产价值的三倍制定。
“LME已向波罗的海贸易海运交易所发出强烈意向，”另一位消息人士称。
目前尚未得到更多细节，不过提出的收购要约可能是现金。
波罗的海贸易海运交易所执行长Jeremy Penn对路透表示，“在任何情况下我们不会对交易的本质作出评论。”
LME则拒绝发表评论。
这是LME第三次接洽未上市的波罗的海贸易海运交易所。
此前LME的接洽受到船舶经纪人的反对，他们是波罗的海贸易海运交易所的成员及股东。
消息人士称，LME需要说服波罗的海贸易海运交易所的董事会及广大股东，向他们提交详尽的企业提案，尤其因为船舶经纪人担心失去波罗的海贸易海运交易所作生意的控制权，更要这样做。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。