独家：LME已非正式接触波罗的海贸易海运交易所 拟收购后者--消息

路透伦敦10月9日 - 两名消息人士告诉路透，伦敦金属交易所(LME)已经非正式接触波罗的海贸易海运交易所，拟收购后者的整个业务。

如果达成协议，将帮助LME扩张业务范围，不仅仅止于金属。

“这是非正式接触，”一名消息人士称，并表示报价可能依据波罗的海贸易海运交易所净资产价值的三倍制定。

“LME已向波罗的海贸易海运交易所发出强烈意向，”另一位消息人士称。

目前尚未得到更多细节，不过提出的收购要约可能是现金。

波罗的海贸易海运交易所执行长Jeremy Penn对路透表示，“在任何情况下我们不会对交易的本质作出评论。”

LME则拒绝发表评论。

这是LME第三次接洽未上市的波罗的海贸易海运交易所。

此前LME的接洽受到船舶经纪人的反对，他们是波罗的海贸易海运交易所的成员及股东。

消息人士称，LME需要说服波罗的海贸易海运交易所的董事会及广大股东，向他们提交详尽的企业提案，尤其因为船舶经纪人担心失去波罗的海贸易海运交易所作生意的控制权，更要这样做。(完)