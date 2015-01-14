《HOME专栏》全球金属交易重心向中国转移，LME风光不再

**新交易中枢** LME和港交所毫不隐瞒他们想在黑色金属交易市场推出新合约的雄心 壮志。 这也不难理解。 铁矿石和钢铁在交易所进行的交易目前正呈指数级增长，尤其是在发 展较早的新加坡交易所(SGX)，以及中国内地的上海期交所(SHFE)和大连 商品交易所。 事实上，现在看来，大连商品交易所2013年10月推出铁矿石期货的时 机非常好。 它不仅为目前已成为铁矿石定价领先指标的上海期交所螺纹钢合约提 供了可交易的姐妹产品，而且是赶在铁矿石市场出现动荡之前就上市。 下表概述了全球黑色金属主要合约的交易规模。虽然由于中国内地交 易所在计算时把买卖双方的成交量都包含在内，中国的数据可能夸大了实 际的流动性，但这并不能掩盖买卖活动爆炸式增长的事实。 黑色金属交易量 公吨 2014年 2013年 增长率 (CME热轧卷板为英吨) 大连铁矿石 19,271,825,600 437,843,000 4301.54% SGX铁矿石互换 370,439,500 262,394,500 41.18% SGX铁矿石期货 1,025,588,300 32,919,500 3015.44% CME TSI铁矿石 19,235,000 14,099,000 36.43% SHFE螺纹钢 8,161,562,060 5,874,578,580 38.93% SHFE热轧卷板 25,108,480 0 SGX热轧卷板 108,140 0 CME热轧卷板 964,600 1,244,260 -22.48% (SGX和CME数据包括期权；SGX热轧卷板数据包括互换和期货) 考虑到中国的购买影响了海运铁矿石市场的格局，该国几年来又一直 都是增长最快的产钢国，因此中国内地交易所流动性激增并不令人意外。 但SGX在这个领域也绝非是一个失败者。事实上，该交易所似乎正蓬 勃发展，与大连和上海形成交易铁三角。 除了这个亚洲交易中枢外，只有芝加哥商业交易所(CME)在黑色金属 交易方面表现亮眼，但值得注意的是，该交易所旗下热轧卷板期货去年的 成交量下滑，而且热轧卷板期权交易则彻底消失。 CME面临来自SGX和上海期交所愈发激烈的竞争，后面两个交易所都是 在去年推出热轧卷板合约。 LME及其母公司港交所将在这场黑色金属市场争夺战中处于何种地位 ，还是一个问号。 当然，LME的钢坯合约已经变得死气沉沉，尽管LME钢铁委员会决定保 留该合约。 不过，对于工业金属的交易前景，未来似乎属于黑色金属，这一点没 有多少疑问。(完) (编译 李春喜/龚芳/张若琪/许娜；审校 戴素萍/白云/蔡美珍/李春喜)