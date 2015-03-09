《HOME专栏》解决仓库排队提货沉疴，LME火箭炮蓄势待发

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
**风险平衡**
然而，若不这样做的话，很难说约束仓库运营商行为会如何起到作用。
此前针对LME仓库部份过度行为的举措，被他们以大幅提高租赁和提货费来应对。
而且就像LME自己的记录，多数新的提案都可能招致同样的对策，例如通过规定更高的出库费用来限制取消金属仓单，以及直接规定50天的提货期限等。
此外，股东似乎特别体认到一个问题，LME仓储成本高，不可避免地与目前的排队现象和未来交易所整体良好的交付功能扯上关系。
但这是否值得让LME和整体市场承受连带冲击的风险？
再加上诉讼风险，铝价会受到的影响难以推测。
正是由于排队现象对LME基础价格和实货升水分化产生了影响，因此进行限制租金等规则的大幅调整，可能引起市场激烈的回应。
最后，对于遭到FCA紧盯的LME和市场来说，这到头来将是个风险评估的工作。
到时就是市场表达意见的时候了。
“仓储政策和实货交付网络政策改革相关讨论文本”登载在LME网站通知版块。请加以阅读，让他们知道你认为他们该动用哪种“火箭炮”。 (完) (编译 蔡美珍/张明钧/张涛/王丽鑫；审校 龚芳/孙茉莉)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货