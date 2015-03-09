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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 17:12 BJT

《HOME专栏》解决仓库排队提货沉疴，LME火箭炮蓄势待发

**风险平衡**

然而，若不这样做的话，很难说约束仓库运营商行为会如何起到作用。

此前针对LME仓库部份过度行为的举措，被他们以大幅提高租赁和提货费来应对。

而且就像LME自己的记录，多数新的提案都可能招致同样的对策，例如通过规定更高的出库费用来限制取消金属仓单，以及直接规定50天的提货期限等。

此外，股东似乎特别体认到一个问题，LME仓储成本高，不可避免地与目前的排队现象和未来交易所整体良好的交付功能扯上关系。

但这是否值得让LME和整体市场承受连带冲击的风险？

再加上诉讼风险，铝价会受到的影响难以推测。

正是由于排队现象对LME基础价格和实货升水分化产生了影响，因此进行限制租金等规则的大幅调整，可能引起市场激烈的回应。

最后，对于遭到FCA紧盯的LME和市场来说，这到头来将是个风险评估的工作。

到时就是市场表达意见的时候了。

“仓储政策和实货交付网络政策改革相关讨论文本”登载在LME网站通知版块。请加以阅读，让他们知道你认为他们该动用哪种“火箭炮”。 (完) (编译 蔡美珍/张明钧/张涛/王丽鑫；审校 龚芳/孙茉莉)
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