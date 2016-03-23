LME将与仓库运营商一道为其电子跟踪系统注册仓库

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透伦敦3月22日 - 伦敦金属交易所(LME)周二表示，将同仓库运营商一道在中国丝绸之路沿途为其新的电子追踪系统注册仓库。
LME表示，将与Henry Bath & Son, CMST Development和Mercuria Energy Trading合作注册仓库。
2014年青岛港发生的融资骗贷案促使LME开发出LMEshield。LMEshield提供电子收据来证明对所存储的金属拥有所有权。
“LME与大量仓库运营商、实物大宗商品交易商和融资银行合作开发出了LMEshield，在多个国家提供一个安全和强有力的仓单管理方式，”LME发布公告称。
“新系统旨在减少LME仓储体系之外的大宗商品所有人的融资风险。”
该项目初期，Henry Bath将把旗下21世纪海上丝绸之路沿途的一个仓库作为LMEshield的设施。
项目后期，各方将确定将丝绸之路沿途的某个国家作为新的LMEshield仓库。
LME之前表示，将把该跟踪系统扩展至其他大宗商品上。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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