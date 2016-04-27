焦点：LME仓储新规意外加剧排队现象 但长期利大于弊

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
* 5月1日起实施的新措施将限制有提货排队现象仓库的租金
* 金属所有者利用新规定的大转弯--分析师
* 荷兰主要仓库的提货排队翻倍
* 从中期来看，利大于弊--LME
路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)将自5月1日起实施新措施，以降低在其仓储网络提货时面临的排队现象，但这项措施无意间反而使排队现象愈发严重。
自2月底以来，一家荷兰主要仓库提取金属铝的排队时间延长逾一倍，达到八个月左右，因为金属所有者匆忙利用LME规则的大转弯。
分析师和交易员称，荷兰弗利辛恩港LME仓库的铝所有者赶忙在新规生效前发出交割通知，希望获得一段免除或降低仓储费的时间。
“任何形式的改革都可能有意想不到的结果，”法国兴业银行驻伦敦金属研究主管Robin Bhar表示。
“由于预计到基于排队时间的租金限制(QBRC)以及部分其他改革，出现了大量的库存取消情况。”
在所有者暗示希望将金属从仓库移出时，库存就算是“取消”了。
新规是LME多项改革最新的一部分。一些拥有仓库的大型银行和贸易商可通过让提货排长队来获益，这招致了消费者的不满，前述新规旨在减少这种扭曲的情况。
新规对租金设置限制，从而消除了维持或造成提货队伍冗长的财务诱因。新规规定，排队出库时间超过30天后，租金减半，超过50天后取消租金。
LME表示，已经注意到对其全球仓储网络的改革可能会导致短期负面作用。LME在全球15个国家38个地方共拥有超过650个仓储设施。
“QBRC提供的保护措施所带来的中期益处，会盖过取消库存增加的短期影响，尤其是QBRC会缓解可能出现的排队所造成的影响，”LME通过电子邮件发表声明称。
**连锁影响**
港交所(0388.HK)旗下LME在规定中加入“防滥用”机制，因担心QBRC将允许金属所有者在牺牲仓储企业利益的情况下获得免费的存储空间。
由此产生的连锁反应包括LME期铝合约之间的价差剧烈波动，以及实货金属溢价走向不确定。
自3月15日以来，弗利辛恩港取消的库存规模几乎增加了两倍，至885,400吨。
在弗利辛恩每日仅有4千吨铝出仓的情况下，根据LME官方月度数据，在3月底时，提货等待天数已从一个月前的116个日历天拉长至183天。
从那时起，有更多金属仓单注销；根据汤森路透估算，排队提货的等待天数进一步增至约255天。
分析师表示，5月1日新规开始实施之前，弗利辛恩出现大举注销仓单的情况或许已近尾声，但金属将持续进入仓租较便宜的非LME注册仓库。
“鉴于鼓励金属出仓的诱因，QBRC规定的实施将增加各方面动能的不确定性，从而持续令铝价差处于高度震荡，”渣打分析师Nicholas Snowdon在研究报告中说。
指标铝价差CMAL0-3走势震荡，2月底时，现货合约较三个月期货升水大增至每吨23.25美元，3月中时转为贴水24.50美元，且持续剧烈震荡。(完)
(编译 李春喜/汪红英/许娜/李婷仪 审校 白云/李爽/龚芳)
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