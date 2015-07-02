全球金属：LME拟实施仓库租金上限来处理提货长龙问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
目前仓储量超过90万吨的仓库每天至少出库3,000吨。
LME称，未能在30天内出库排队金属的仓储公司将被要求将公布的最高租金减半，若超过50天出库则可能不允许收取租金。
LME表示，到2016年5月，余下的仓库排队出库时间应减少到50天以内，这意味着新举措将对所有仓储企业产生同样的影响。
该建议的咨询期到2015年8月17日截止，为期六周。
该交易所最近出台新举措，通过提高进出库挂钩原则(Linked Load-In/Load-Out Rule)衰减系数，以加快缓解排队现象。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 孙茉莉/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”