全球金属：LME拟实施仓库租金上限来处理提货长龙问题

目前仓储量超过90万吨的仓库每天至少出库3,000吨。

LME称，未能在30天内出库排队金属的仓储公司将被要求将公布的最高租金减半，若超过50天出库则可能不允许收取租金。

LME表示，到2016年5月，余下的仓库排队出库时间应减少到50天以内，这意味着新举措将对所有仓储企业产生同样的影响。

该建议的咨询期到2015年8月17日截止，为期六周。

该交易所最近出台新举措，通过提高进出库挂钩原则(Linked Load-In/Load-Out Rule)衰减系数，以加快缓解排队现象。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 孙茉莉/许娜)