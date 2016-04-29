LME推出仓库电子追踪系统 以避免欺诈现象重演

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)一名高管周四表示，LME已经推出一套仓库追踪系统，以避免再出现像2014年中国一港口仓库那样的欺诈案。
这个名为LMEshield的系统提供电子收据作为存储的金属所有权的证明，并且还能为LME注册仓库网络之外的数千万吨金属提供安全保障。
这个系统是应金属产业和银行的要求而开发的，2014年中国民营金属贸易公司德诚矿业有限公司涉嫌复制仓单，将储存在青岛港的同一批金属多次抵押给银行获取贷款。
LME业务发展部主管Matthew Chamberlain并称，LMEshield在19个管辖区域都可以使用，包括新加入LME仓储网络的国家，比如印度、南非和智利。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。