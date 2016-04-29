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国际财经 | 2016年 4月 29日 星期五 09:33 BJT

LME推出仓库电子追踪系统 以避免欺诈现象重演

路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)一名高管周四表示，LME已经推出一套仓库追踪系统，以避免再出现像2014年中国一港口仓库那样的欺诈案。

这个名为LMEshield的系统提供电子收据作为存储的金属所有权的证明，并且还能为LME注册仓库网络之外的数千万吨金属提供安全保障。

这个系统是应金属产业和银行的要求而开发的，2014年中国民营金属贸易公司德诚矿业有限公司涉嫌复制仓单，将储存在青岛港的同一批金属多次抵押给银行获取贷款。

LME业务发展部主管Matthew Chamberlain并称，LMEshield在19个管辖区域都可以使用，包括新加入LME仓储网络的国家，比如印度、南非和智利。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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