全球金属：高盛和LME因铝库存问题在美面临新起诉

路透华盛顿8月5日 - 反垄断专业律师周日表示，在美国进行的关于一项非法协议推高铝价的集体诉讼，可能只是铝买家对高盛集团(Goldman Sachs Group)等仓储业主一系列法律诉讼的开始。

一项上周提起的诉讼将高盛 和其他仓储业主，以及伦敦金属交易所(LME)列为被告，指控它们有妨碍市场竞争行为。

高盛和LME的东家港交所表示，该指控毫无根据。

律师称，该指控符合“后续跟进”的典型集体诉讼模式，即在美国司法部或其他政府当局开始调查后发起集体诉讼。

英国金融市场行为监管局(FCA)也正在调查LME的仓储体制。

在全球金属仓库中，漫长的等候提货队伍和价格虚高导致了客户的不满情绪。高盛周三试图通过为在其Metro仓库存货的终端客户提供铝的即时提货通道，以平息这一为时多年的不满情绪。