《HOME专栏》LME锌库存仓单注销--是信号还是杂音？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月19日 - 锌价已经涨不动了。

这种用于电镀的金属在今年伦敦金属交易所(LME)基本金属当中仍然排名第二，但也只能到此为止了。

LME指标期锌CMZN3价格在过去几周从每吨2,400美元上方下滑至2,260美元。

一些在6月和7月间推高锌价的热钱已经离开市场。LME的会员持仓报告(Commitments of Traders Report)显示，9月12日当周基金经理人的期锌净多仓减少12,271口，合306,775吨。

鉴于这个领域中技术派基金可能占据主导，因此这种集体出逃可能仅仅就是对锌价涨势减弱和随后价格下滑的一种回应。

许多期锌多头面临的真正问题在于期望和现实之间的差距。由于全球部分大型矿山已接近开采寿命，锌供应面临短缺的威胁。然而并没有充分证据表明，锌供应出现了压力。

全球矿山和炼厂的生产仍在继续上升，市场上仍然有充足的锌矿石和金属锌库存可以填补新出现的需求缺口。

换句话说，这波涨势有些超前，让伦敦市场很容易受到本月这种投机性出脱的打击。

但就在多头退缩之际，LME出现大量的仓单注销，以备现货提取。该体系中注销仓单规模在五天内由5.2万吨激增至14.565万吨，目前占LME全部库存的19%以上。

这正是愈发疲惫的多头市场希望看到的信号。但这是“真实”信号还是只是杂音呢？

**是真实信号？**

回答可能是两者兼有，因为这些注销仓单属于两种不同的情形。

首先，总计近2万吨的注销发生在美国底特律，令该地注销仓单占比提高至52%。

这些锌目前很可能加入到了底特律仓储运营商Metro的装运队列。根据LME最新一期每月仓库运营商库存细目表，尽管底特律其他仓储公司也非常活跃，但在上月底，只有Metro持有非常充足的库存，可以解释如此之高的注销规模。

据LME，Metro仓库铝之外的金属交付等候期在8月底时为74天。在锌注销仓单后，排队时间可能略微缩短。

但这不是第一次大家准备排队从底特律拿到锌。Motown注册库存今年迄今已下降逾6万吨，或相当于55%。

考虑到底特律位于美国中西部制造业中心的中央地带，LME库存稳步下降非常符合美国制造业活动最近呈现的势头，尤其是汽车销售强劲。汽车业是锌的主要终端用户。

此外，底特律是除南部新奥尔良以外在美国获取LME锌的主要来源地。

**还是杂音？**

其次，锌仓单注销发生在新奥尔良。周四的LME每日仓库最新报告显示，有7.4万吨锌仓单注销。

当然有可能这些金属将乘船北上，满足中西部消费者的需求，但鉴于年初迄今的库存变化模式，更有可能的情况是，这些被注销的库存只是在新奥尔良原地转了一圈而已。

今年迄今，新奥尔良的锌库存已经净增1.74万吨。

但这种温和的增幅，掩盖了规模很大的背景活动。今年迄今有29.5万锌“抵达”，27.7万吨“离开”。

长期的稳定流出，不时被突然的大量流入所打断，比如8月上半月注册的8.7万吨。多头讯号被空头讯号所抵消。

由于金属在新奥尔良的各家仓库定期轮转，制造的杂音太多，以至于是否真的有金属抵达或离开，都很难说。

有一件事让人更难透彻理解市场的基本动态，那就是绝大多数的这种库存变动，都发生在矿业巨头嘉能可旗下仓储运营商Pacorini所管理的仓库。

在新奥尔良有四家LME仓储运营商，但截至上月底，只有两家持有库存，其中Metro仅持有77,275吨所有形式的库存。而Pacorini的储存有681,780吨。

此外，过去五个月Metro的库存都是温和单向变动，各种金属流出10,550吨。同样是在4-8月这五个月，Pacorini累计流入金属133,280吨，流出181,625吨。

总而言之，新奥尔良的锌库存基本上只是一个单人游戏。

**库存集中**

这种情况将在可预见的将来持续存在，因为锌库存格局的真正“信号”是：越来越多的锌集中在了新奥尔良和Pacorini的仓库中。

在LME仓储系统的全部锌库存中，新奥尔良占到87%，而在可交易库存(open tonnage)中的比例更要达到89%，即便是在近期一波仓单注销后。

这还远远算不上新现象，但该比例日渐升高，随着库存离开底特律还将持续如此。底特律是LME系统中锌的第二大集中地。

要知道，新奥尔良远离美国中西部和所有制造中心。

但是LME登记的锌目前大多存放于此。

这种库存集中局面的真正意义不在于直接影响锌价，尽管事态发展可能带来更加令人费解的信号。

受到影响的将是实物升水，尤其是在LME锌其他来源(如底特律库存)耗尽的情况下。

在不太远的将来某个时候，市场可能有理由需要更大规模的LME登记库存。目前来看，到时候似乎只有一个来源。

如果大家想在同一时间从LME获得金属，用户们可能就得排起队来。

上个月新奥尔良还没有排队提货现象，现在似乎有了。(完)

(译文审校 高琦/张涛)

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