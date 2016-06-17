焦点：亚洲库存和铜矿供应增加 料令铜市前景蒙阴

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透香港6月17日 - 行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。
LME Week Asia香港会议的一位与会者表示，仓库库存增加可能会压低短期铜价，同时考虑到新的铜矿供应，铜价较长期前景也将疲软。
据三位行业消息人士预计，到7月初，有15-20万吨的铜将被运到韩国、新加坡也可能包括台湾的仓库，只有过去一周在铜价跌破每吨4,500美元时购买的少量铜除外。
这将导致LME的铜库存增至约30万吨，将创10月以来的最高水准；本月初铜库存大增逾4万吨，创10多年来的最大增幅。
由于中国保税区铜溢价上周曾一度跌至每吨35美元，而韩国的仓库提供每吨55美元的溢价，台湾的仓库提供每吨60美元溢价，因而吸引大批库存铜流入。
“这些铜都来自秘鲁，”一家贸易公司的消息人士说，并称更多在途的铜精矿可能会打击明年初的精炼铜市场。
秘鲁今年的铜产量料将增加约30%至220万吨，相当于铜矿供应的约11%，这使秘鲁成为仅次于智利的全球第二大铜产国。
中国5月铜进口量较上年同期跳升19.4%至430,000吨。
同时，中国冶炼厂仍能获利，江西铜业和全球矿商必和必拓(BHP.AX)本月同意提高加工费。
CRU分析师Matthew Wonnacott表示，市场在吸收金属供应方面已经很难，全球“有很多需要靠需求来解救的问题地区”。
今年全球精炼铜消费量料增长1.1%，略低于中国的预估增长率1.3%。CRU预计中南美洲的铜需求将下滑5.2%。
CRU称，成本削减亦削弱了减产激励。美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)计划将成本削减28%，嘉能可计划今年削减成本24%。
“总而言之，我们认为今年下半年和2017年的偏空信号正在积聚，”CRU称，并预计今年铜均价为4,560美元。
伦敦金属交易所(LME)期铜周五报4,582.50美元，此前在1月中旬触及逾六年低点4,318美元。(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 高琦)
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