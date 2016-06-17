焦点：亚洲库存和铜矿供应增加 料令铜市前景蒙阴

图中为必和必拓一处矿厂中堆放的精炼铜板。 REUTERS/Sonali Paul

路透香港6月17日 - 行业消息人士称，伦敦金属交易所(LME)在亚洲仓库的铜库存下月料将跳增约50%，因届时铜将从最大消费国中国移出。

LME Week Asia香港会议的一位与会者表示，仓库库存增加可能会压低短期铜价，同时考虑到新的铜矿供应，铜价较长期前景也将疲软。

据三位行业消息人士预计，到7月初，有15-20万吨的铜将被运到韩国、新加坡也可能包括台湾的仓库，只有过去一周在铜价跌破每吨4,500美元时购买的少量铜除外。

这将导致LME的铜库存增至约30万吨，将创10月以来的最高水准；本月初铜库存大增逾4万吨，创10多年来的最大增幅。

由于中国保税区铜溢价上周曾一度跌至每吨35美元，而韩国的仓库提供每吨55美元的溢价，台湾的仓库提供每吨60美元溢价，因而吸引大批库存铜流入。

“这些铜都来自秘鲁，”一家贸易公司的消息人士说，并称更多在途的铜精矿可能会打击明年初的精炼铜市场。

秘鲁今年的铜产量料将增加约30%至220万吨，相当于铜矿供应的约11%，这使秘鲁成为仅次于智利的全球第二大铜产国。

中国5月铜进口量较上年同期跳升19.4%至430,000吨。

同时，中国冶炼厂仍能获利，江西铜业和全球矿商必和必拓(BHP.AX)本月同意提高加工费。

CRU分析师Matthew Wonnacott表示，市场在吸收金属供应方面已经很难，全球“有很多需要靠需求来解救的问题地区”。

今年全球精炼铜消费量料增长1.1%，略低于中国的预估增长率1.3%。CRU预计中南美洲的铜需求将下滑5.2%。

CRU称，成本削减亦削弱了减产激励。美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)计划将成本削减28%，嘉能可计划今年削减成本24%。

“总而言之，我们认为今年下半年和2017年的偏空信号正在积聚，”CRU称，并预计今年铜均价为4,560美元。

伦敦金属交易所(LME)期铜周五报4,582.50美元，此前在1月中旬触及逾六年低点4,318美元。(完)