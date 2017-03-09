保险游说团体呼吁英国与欧盟达成跨境贸易协定

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月9日 - 一保险行业游说团体周四表示，英国需与欧盟达成新的贸易协定，让英国及欧盟保险业者及再保业者得以跨境营运。
许多英国企业已研究在欧盟设立子公司，以兹因应英国“硬退欧”；他们将因硬退欧而丧失在欧盟出售产品及服务的权利。
保险游说团体--伦敦市场集团(LMG)主席Nicolas Aubert指出，每年在伦敦承保的欧盟保单涉及超过80亿英镑(97.2亿美元)的保费，因此与欧盟的协议“至关重要”。
Aubert在声明中指出，LMG正与英国政府共同研究，希望“在当前的国际协议内找到现行惯例，可运用于英国脱欧的协商当中，以扶持我们的产业”。
LMG表示，由于整个程序将花费18-24个月时间，保险业者将在2017年6月之前决定在哪里设立欧盟的子公司，以确保能够持续在欧盟各地销售保单。
LMG指出，成本可能达5,000万英镑，还有分拆成两个受监管实体的额外资本成本。
LMG称，伦敦保险市场亦正寻求取得和欧盟资本规定相呼应的监管对等保证。
“我们预期若监管标准存在根本分岐，欧盟将不会允许英国业者继续在欧盟做生意，”LMG表示。
LMG亦提到，将要求在英国退欧后新安排实施之前有一段过渡期，在过渡期间保险业者仍将保有单一市场准入。(完)
(编译 龚芳/张明钧; 审校 张荻/张若琪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”