保险游说团体呼吁英国与欧盟达成跨境贸易协定

路透伦敦3月9日 - 一保险行业游说团体周四表示，英国需与欧盟达成新的贸易协定，让英国及欧盟保险业者及再保业者得以跨境营运。

许多英国企业已研究在欧盟设立子公司，以兹因应英国“硬退欧”；他们将因硬退欧而丧失在欧盟出售产品及服务的权利。

保险游说团体--伦敦市场集团(LMG)主席Nicolas Aubert指出，每年在伦敦承保的欧盟保单涉及超过80亿英镑(97.2亿美元)的保费，因此与欧盟的协议“至关重要”。

Aubert在声明中指出，LMG正与英国政府共同研究，希望“在当前的国际协议内找到现行惯例，可运用于英国脱欧的协商当中，以扶持我们的产业”。

LMG表示，由于整个程序将花费18-24个月时间，保险业者将在2017年6月之前决定在哪里设立欧盟的子公司，以确保能够持续在欧盟各地销售保单。

LMG指出，成本可能达5,000万英镑，还有分拆成两个受监管实体的额外资本成本。

LMG称，伦敦保险市场亦正寻求取得和欧盟资本规定相呼应的监管对等保证。

“我们预期若监管标准存在根本分岐，欧盟将不会允许英国业者继续在欧盟做生意，”LMG表示。

LMG亦提到，将要求在英国退欧后新安排实施之前有一段过渡期，在过渡期间保险业者仍将保有单一市场准入。(完)