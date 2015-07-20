独家：洛克希德马丁将以逾80亿美元收购西科斯基飞机--消息

路透华盛顿7月19日 - 知情人士周日称，美国最大的军火制造商洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)同意收购联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下西科斯基飞机公司(Sikorsky Aircraft)，作价逾80亿美元。黑鹰直升机为西科斯基制造。

该消息人士称，两公司计划周一公布协议；周二均将公布第二季财报。该消息人士无权公开发表评论。

这将是洛克希德马丁20年前收购Martin Marietta后最大的一笔收购案，当时斥资约100亿美元。对于联合技术执行长Greg Hayes和洛克希德马丁掌门人Marillyn Hewson来说，这也都是他们上任以来的首次重大战略行动；二人分别于去年11月和2013年1月走马上任。

联合技术和洛克希德马丁官员拒绝置评。

一些知情人士称，德事隆(Textron Inc)(TXT.N)曾向西科斯基报价，但价格抬高后退出了竞购。

洛克希德马丁与西科斯基携手，将超越与其最接近的竞争对手波音(Boeing)(BA.N)和Northrop Grumman(NOC.N)，不过消息人士称，该公司打算剥离部分低利润的服务业务。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。