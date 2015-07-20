独家：洛克希德马丁将以逾80亿美元收购西科斯基飞机--消息

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透华盛顿7月19日 - 知情人士周日称，美国最大的军火制造商洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)同意收购联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下西科斯基飞机公司(Sikorsky Aircraft)，作价逾80亿美元。黑鹰直升机为西科斯基制造。
该消息人士称，两公司计划周一公布协议；周二均将公布第二季财报。该消息人士无权公开发表评论。
这将是洛克希德马丁20年前收购Martin Marietta后最大的一笔收购案，当时斥资约100亿美元。对于联合技术执行长Greg Hayes和洛克希德马丁掌门人Marillyn Hewson来说，这也都是他们上任以来的首次重大战略行动；二人分别于去年11月和2013年1月走马上任。
联合技术和洛克希德马丁官员拒绝置评。
一些知情人士称，德事隆(Textron Inc)(TXT.N)曾向西科斯基报价，但价格抬高后退出了竞购。
洛克希德马丁与西科斯基携手，将超越与其最接近的竞争对手波音(Boeing)(BA.N)和Northrop Grumman(NOC.N)，不过消息人士称，该公司打算剥离部分低利润的服务业务。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。