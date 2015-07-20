洛克希德马丁出价90亿美元收购联合技术旗下Sikorsky

路透华盛顿7月20日 - 美国国防部最大供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)周一宣布，已经同意收购联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下直升机事业Sikorsky Aircraft，作价90亿美元，若将收购交易的税务利益纳入考量，则收购金额为约71亿美元。

洛克希德马丁执行长Marillyn Hewson在一份声明稿中指出，“Sikorsky很适合洛克希德马丁收购，同时也与我们世界级的航太、国防及科技的广泛资产组合相辅相成。”

洛克希德马丁表示，将把Sikorsky纳入作战任务系统以及训练业务当中，这些业务本来就和Sikorsky在多架直升机项目上有合作关系。洛克希德马丁称，预期将在2015年第四季末或2016年第一季初完成这笔交易，快慢取决于监管机构的批准。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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