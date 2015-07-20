洛克希德马丁出价90亿美元收购联合技术旗下Sikorsky

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透华盛顿7月20日 - 美国国防部最大供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)周一宣布，已经同意收购联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下直升机事业Sikorsky Aircraft，作价90亿美元，若将收购交易的税务利益纳入考量，则收购金额为约71亿美元。
洛克希德马丁执行长Marillyn Hewson在一份声明稿中指出，“Sikorsky很适合洛克希德马丁收购，同时也与我们世界级的航太、国防及科技的广泛资产组合相辅相成。”
洛克希德马丁表示，将把Sikorsky纳入作战任务系统以及训练业务当中，这些业务本来就和Sikorsky在多架直升机项目上有合作关系。洛克希德马丁称，预期将在2015年第四季末或2016年第一季初完成这笔交易，快慢取决于监管机构的批准。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。