调查显示明年亚洲LNG价格料至多下跌三成

路透新加坡12月10日 - 根据对分析师和咨询顾问的调查，2015年亚洲液化天然气(LNG)价格预计将下跌至多30%，因为市场进入供应过剩时期，而且受到油价下跌的影响。

随着亚洲经济降温，核能恢复使用以及部分市场扩大对煤炭的使用，LNG消费已经由近几年的爆炸式增长转入平稳期。

与此同时，新LNG生产已经投入运营，意味着原本预计将持续到2020年底的供应吃紧局面将更快结束。

“需求远逊于我们六个月前才做出的预期，”咨询公司Wood Mackenzie旗下亚太天然气和电力部门主管Gavin Thompson称。

自今年初以来，亚洲LNG现货价格LNG-AS已经下跌逾一半，至不到10美元/百万英热单位。

据瑞信旗下全球油气股权研究部门的联席主管David Hewitt称，如果布兰特原油均价为每桶75美元左右，那么全球最大的LNG进口国--日本明年的LNG进口均价预计将跌至约11美元/百万英热单位，低于预期的今年的15.50美元，以及2013年的16.45美元。

Hewitt还称，如果明年布兰特原油交投于85美元，那么日本LNG进口均价可能达12.60美元/百万英热单位。

日本的价格是亚洲LNG价格的指标，而亚洲LNG交易占全球的大约70%。

油价自6月以来下跌了40%，天然气价格也将对此做出反应，因为亚洲大多数天然气的价格都与油价挂钩。

其他受访者还修改了预估。咨询公司Energy Aspects将2015年LNG现货价格预估下调了1.70美元，至12.40美元/百万英热单位。

LNG价格和油价对比图表：link.reuters.com/dah63w

**最后的一搏？**

2011年日本福岛核泄露事故后亚洲LNG需求大增，因日本核反应堆闲置，同时LNG长期合约价格受油价影响而上涨。

但市场正在发生改变。就韩国来说，一些之前曾关闭的反应堆多数已重启，正在替代LNG，同时火力发电厂也以高利用率在运行。

日本低迷的经济表现也抑制了需求，尽管需求仍处于较高水准；另外中国的需求也遭遇打击，经济增速的放缓促使买家在全球市场转售之前进口的LNG。

LNG价格不太可能贵过廉价的低硫重油产品。

Wood Mackenzie的Thompson称，如果布兰特原油价格为每桶70美元，那么低硫油价格将抑制LNG现货价格止步于每百万英热单位10.50美元。

考虑到北半球冬季几个月中亚洲能源需求达到峰值，以及油的长期合约通常有六到九个月的滞后期，之后才会反应到价格当中，近期油价下跌的影响将会在2015年第二季左右显现。

“2015年第一季可能将是LNG价格的最后一搏。如果东北亚天气再度温和，那么价格涨势可能将迟滞，未来几年将供应过剩，”Energy Aspects的Trevor Sikorski称。

瑞士信贷称，明年澳洲将向市场供应约500万吨，因推迟出运而比初步预期少1,400万吨。

“买家相对乐见推迟出运和涨势放缓，因为他们眼下确实不需要这么多供应，”Thompson称。(完)

(编译 许娜/于春红; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。