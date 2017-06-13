分析：卡塔尔危机将加速亚洲现货LNG交易的发展

路透新加坡6月12日 - 卡塔尔被其他阿拉伯国家孤立，日本公用事业公司因此得利，在与液化天然气(LNG)出口大国协商长期供气合同的谈判中更有底气。这或许会加快这种燃料向交易更加开放的全球性市场转变。

如果日本这个全球最大的LNG买家能够在定期合同谈判中得其所愿，很可能会增加来自美国等生产国的短期供应，进一步放弃几十年来一直沿用的僵化协议，转向更为活跃的现货市场。

对卡塔尔利害攸关的问题在于，每年720万吨的销售协议将在2021年到期。每年价值28亿美元的LNG主要被日本JERA买走。JERA是东京电力(9501.T)和全球最大单一LNG买家中部电力(9502.T)的合资公司。

“既然出现了危机，日本方面肯定不会原封不动地续签所有协议，他们会竭力争取更灵活的条件，”一位LNG合同方面的顾问说。由于谈判正在进行且较为敏感，这位人士要求匿名。

今年500艘船只运输的LNG总量将为3亿吨，卡塔尔和日本作为卖家和买家各自将占到将近三分之一。若两家之间的交易数量发生变故，肯定会震动这个从1970年代以来既有做法已不断受到挑战的行业。

在某些方面，这与2008-2014年间欧洲的情况相类似。当时，由于经济危机以及欧洲与俄罗斯之间的紧张关系，欧洲公用事业公司重新协商了天然气购买条款，向现货市场释出更多供应。

三位知情消息人士称，日本与卡塔尔之间的三项协议正在接受定期检视，可能会进行一些调整，买家也可能在合约到期时仅部分续签合同。

日本一买家的管理人员未就单个合同发表评论，但是表示，购买协议通常每五年检视一次。

这种说法与正在协商的合约相吻合，后者将于2021年到期，当初是在1997/1998年和2012年签署。

尚不能联系到Qatar Petroleum置评。

**局势逆转**

去年LNG交易量从2015年的2.5亿吨升至2.6亿吨，生产国有十几个国家，其中逾半数供应来自卡塔尔、澳洲和马来西亚。

2016年有39个国家进口天然气，较前一年增加四个国家，其中亚洲占全球消费的70%。

虽然面临来自新生产商的竞争，但卡塔尔在合同评估前与日本谈判时态度强硬，警告买方不要要求做出太多变动，否则日本企业就将被挤出卡塔尔的LNG项目。

但自从沙特阿拉伯、埃及和阿联酋等阿拉伯国家与卡塔尔断交后局势出现逆转，卡塔尔的贸易受到抵制，谈判地位受到削弱。

迄今为止唯一一家出口LNG的美国公司Cheniere(LNG.A)，正在提供能作为替代品的供应。

“这个争端及时提醒人们，美国出口的价值所在，它们能运到任何目的地，能为各位买家提供多样且灵活的供应，”Cheniere发言人Eben Burnham-Snyder说。

与其他出口商不同，Chenier允许买家转卖船货。

Gelber & Associates市场分析主管Kent Bayazitoglu称，卡塔尔危机“将进一步鼓励国际LNG买家出于可靠性的理由而买入更多美国液化天然气”。

**交易活动升温**

所有这一切的背景是，越来越多的生产商和进口商被更多交易LNG的大宗商品交易所联系在一起。

供大于求导致许多液化天然气无人问津，亚洲LNG实货价格自2014年来已下滑逾70%，跌至6美元/百万英热单位下方。

生产商为了设法把其液化天然气引入市场，包括澳洲伍德塞德石油(WPL.AX)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在内均已表示将授予更大的合同弹性。

根据国际液化天然气进口商组织(GIIGNL)，2016年LNG实货交易占供应量的18%，较一年前的15%上升。

在路透的一项非正式调查中，超过30%的行业专家预期，到明年底时，至少将有25%的亚洲LNG在实货市场交易。交易商表示，如果卡塔尔对日本做出让步，此一份额可能上升得更快。

为了就此做准备，贸易商纷纷加强在LNG市场布局。

大宗商品龙头维多公司与嘉能可(Glencore) (GLEN.L)今年皆表示，预期未来18-24个月料有更多实货交易。

维多公司称其今年实货LNG交易量将从2016年的300万吨升至450万吨。

日本贸易商也在为更多的实货交易做准备。

“随着LNG实货交易增加，我们将强化在新加坡能源贸易部门的LNG阵容，”三井物产 (8031.T)高管Hiroyuki Kato上周表示。

图表：卡塔尔断交事件导致LNG市场紧张 reut.rs/2sWlYYs

图表：全球LNG供需情况 reut.rs/2rUp9Bi

图表：亚洲LNG市场变化情况 reut.rs/2rpGQoV

(完)