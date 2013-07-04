《亚洲能源焦点》中国及印度燃气价格改革开启LNG进口增长大门

咨询机构Tri Zen International称，印度2012年进口了1,517万吨液化天然气，而且预计到2020年进口规模将扩大至5,000万吨；而中国对液化天然气的需求到2020年料将达到6,000万吨。

“在之前给出的预估中，我们已经预见到了价格上涨，因此，近来中印两国上调天然气价格不会促使我们改变预估，”Tri Zen分析师Tony Regan表示。

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天然气价格上调亦将刺激对液化天然气进口基础设施的投资。

“正式上调国内价格，将使再气化终端开发商，对未来的供应潜能有更加清晰的认识，”IHS高级分析师Gautam Sudhakar表示。

就在上调天然气价格的几天里，印度公司H-Energy邀请EPC(Engineering Procurement Construction，设计-采购-施工)承包商们，就在马哈拉施特拉邦市修建年产能800万吨的液化天然气终端进行投标。

印度计划在2020年实现额外进口8,300万吨液化天然气，但这在很大程度上可能取决于开发商是否觉得液化天然气价格可以由市场来决定。

专家们称，中国进口商可能更愿意与位于东非、加拿大和美国的出口机构，以及澳洲、卡塔尔等更加传统的供应商签订短期供应协议。

上调国内天然气价格亦将减少中国石油 如东和大连进口终端的损失，这二者与卡塔尔所签署的液化天然气进口合约的定价非常高。调价还帮助压低了中海油 浙江和福建终端的损失，这两个终端从澳洲和印尼进口液化天然气。

印度天然气公司GAIL India 已签署了从美国进口约800万吨液化天然气的合约，但人们开始担心，谁将为此定价昂贵的进口天然气买单。(完)