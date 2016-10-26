《RUSSELL专栏》中国不仅是LNG的最大希望 而且是全球市场缩影

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿10月26日 - 中国成为供应过剩的液化天然气(LNG)市场的一大亮点，但它不仅仅是需求面的希望之光，而且是全球市场未来可能发展情况的缩影。

据海关数据，中国9月LNG进口几乎同比增长了一倍，达到253万吨。

虽然其中的一小部分增幅可能缘于四川-华东输气管道稍早发生故障，但整个情况却显示出，中国终于开始兑现诺言，要成为LNG的最大希望。

2016年1-9月中国进口了1,787万吨LNG，同比增长26.5%。

这与日本的情况形成对比。日本是全球最大的LNG买家，2016年1-8月进口量同比下降3.5%。

第二大LNG进口国韩国的购买量也在下降，2016年1-9月LNG进口同比下降5.8%。

虽然两大买家需求不旺，又有新供应源源而来，但亚洲LNG价格最近几周温和回升，截至10月21日当周的现货价格涨至6.80美元/百万英热单位，较4月中触及的年内迄今低点4美元高出70%。

价格回升的部分原因和中国需求转强有关，但考虑到未来数年料有新供应入市，LNG价格不太可能重现2014年初的辉煌，当时是在20美元/百万英热单位上方交投。

即便如此，中国进口增长还是显示市场动能在悄然生变。

中国的最大LNG供应国是澳洲，今年1-9月自澳洲进口量猛增101.3%至813万吨。

这样一来，澳洲在中国进口的占比达到45%，远高于第二供应国卡塔尔的17%。

**澳洲夺走卡塔尔份额**

澳洲在中国市场上的份额急速蹿升，抢夺的大多是卡塔尔的地盘。今年1-9月，中国自卡塔尔的LNG进口下滑3.5%。

中国其他主要供应国方面：自印尼和马来西亚进口分别下降3.4%和18.7%，但自巴布亚新几内亚进口增长53.4%，不过基数非常低。

澳洲夺取亚洲LNG市场越来越多份额的趋势才刚刚开始，尤其是在未来18个月内该国八个新项目中最后一个将开始上线的情况下。

澳洲将取代卡塔尔成为全球最大的LNG生产国，而且还有可能利用其新的供应主导地位来挤压卡塔尔的市场份额。

尽管卡塔尔属于低成本LNG生产国，但是与北亚市场的距离要比澳洲远得多，而且也不清楚该国是否能享受到较低成本基础的竞争优势。

中国海关数据显示，9月份来自澳洲的船货上岸成本为每百万英热单位(mmBtu)6美元，而来自卡塔尔的是7.69美元。

澳洲基于多种合约方式向中国供应船货，从低价的历史长期合约到更新型的石油挂钩交易再到现货交易等不一而足。

如果澳洲项目能够将价格保持在卡塔尔船货价位以下，中国没有理由不加大对该国的购买量。

所以，卡塔尔被澳洲推离亚洲市场、被迫转战欧洲的趋势很有可能还会继续。

这对欧洲LNG买家来说是个好消息，因这将深化他们的供应面，从而导致中东、非洲和北美产油国竞争加剧，更不用说来自俄罗斯的管道供应。

从中国海关数据来看，另一个有意思的事就是，美国还没有对亚洲LNG市场产生实质影响。

中国9月仅从美国进口了59,842吨LNG，这还是今年以来的第一次。

汤森路透跟踪船货的数据显示，只有一批来自墨西哥湾沙宾渡口终端的LNG于8月底在中国广东省卸货。

数据显示，今年没有其他从美国运往东北亚的LNG，不过9月有两批从沙宾渡口运至印度的货，7月底也有一批。

从美国沙宾渡口发货的LNG，大部分都运到了南美和欧洲。

这可能表明，美国LNG可能很难在亚洲竞争，但在大西洋盆地还可以。

但美国LNG能够，而且也确实在向亚洲小步靠近，这个事实说明美国可能将扮演边际供应者的角色，意味着美国的天然气价格可能将成为LNG价格更为重要的驱动因素，过段时间可能还会取代原油价格的驱动作用。

图表：中国从澳洲和卡塔尔的LNG进口 tmsnrt.rs/2eQkfNQ

(完)