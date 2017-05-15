独家：美国Cheniere与中国谈判增加对中出口液化天然气

路透休士顿/纽约5月12日 - Cheniere Energy Inc(LNG.A)周五称，与中国就增加美国液化天然气出口进行了广泛谈判。中美一项新贸易协议为美国国内兴起第二波LNG投资热铺就道路。

美国政府周四称，与中国达成一项贸易协议，增加一些美国企业贸易准入。在这项“中美经济合作百日计划早期收获”中，就包括了液化天然气出口。

预计有数家在美国兴建LNG出口管道的公司可因而受惠。外界预测美国将在明年底之前成为全球第三大LNG出口国。

Cheniere是目前唯一有能力从美国本土出口大型LNG船货的公司，现在其与中方在敲定长约方面将如虎添翼。中国是全球最大的天然气成长市场。

“这项交易让我们备受鼓舞，因为它可能增加中国对美国LNG的获取途径，”Cheniere发言人Eben Burnham-Snyder对路透表示。

“过去一个月，我们与中国进行了广泛的磋商，”他表示。Cheniere也对全球其他20个国家输出LNG，并正与更多国家进行洽谈。

Cheniere周五股价一度跳涨5%至49.50美元，创下2月来新高。而且自2016年2月Cheniere的Sabine Pass码头启用以来，股价已大涨逾一倍。Cheniere周五收升3.3%，报48.68美元。

自十年前美国页岩油兴起以来，能源企业便一直建造出口设施。

这些公司包括正在建造LNG出口码头的道明尼资源(Dominion Resources)(D.N)、金德尔摩根(Kinder Morgan)(KMI.N)、Sempra Energy (SRE.N)以及Freeport LNG；埃克森美孚(XOM.N)、Veresen Inc (VSN.TO)、Venture Global LNG及Tellurian Inc(TELL.O)，他们也有意建造新的出口终端。

美国商务部表示，根据计划，目前中国企业将能就获得LNG与美国供应商协商长期合约。

根据联邦能源数据，中国为2016年美国LNG的第三大进口国，六艘船货的进口量达17.2 bcf(十亿立方英尺)。2017年头两个月，中国透过10艘船货进口了30.9 bcf的天然气。

Wood Mackenzie预估，至2030年，中国的LNG需求将达每年7,500万公吨，或10(十亿立方英尺/日)。以目前每百万英热单位(BTU)7美元的价格来看，价值相当于每年260亿美元。(完)