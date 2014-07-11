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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 09:00 BJT

标题新闻：TOCOM考虑在2016年全球首推液化天然气期货，打破定价与原油挂钩的模式

注：TOCOM全称为东京工业品交易所。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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