中石油在泰安兴建国内最大LNG工厂

路透北京4月26日电---中国大型油气公司中石油(PTR.N)(601857.SS)(0857.HK)采用本土科技和设备,开始动工兴建中国最大的陆上液化天然气(LNG)工厂.该公司的目标是提升其实力,并满足市场对清洁能源日益增长的需要.

中石油的母公司--中国石油天然气集团(CNPC)周四在内刊上表示,这家位於山东省泰安市的LNG工厂在2013年底具备投产条件後,天然气日处理能力将达到260万立方米,每年可供应60万吨LNG.

该公司一位消息人士告诉路透,该项目投资约为15亿元人民币(2.3794亿美元).

中石油旗下LNG公司昆仑能源(0135.HK)位於四川省的首个天然气日处理能力达100万立方米的LNG工厂4月21日开始运营,其位於陕西安塞的天然气日处理能力为200万立方米的工厂6月将能投入使用.

"我们目前拥有建造年产300万吨工厂的技术实力,但这一规模超过国内关键设备的制造能力,"上述公司消息人士称.由於未获授权与媒体交谈,他不愿具名.

"根据现有条件,包括供气、需求和政府政策等方面,也没有必要在中国建造如此大型的LNG工厂."

中国现有的LNG工厂大多采用国外技术,包括美国Black & Veatch CorpBLVEA.UL、德国Linde Ag(LING.DE)和法国Technip SATECF.PA等公司的技术.

2005年以来,单是Black & Veatch及其合作夥伴Chemtex就已在中国获得了14个此类项目,该公司此前表示.(完)

--编译 李春喜/丁琦;审校 杜明霞

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