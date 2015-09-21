中外运航运拟组合营公司参与LNG北极航线运输业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月21日 - 中国主要航运公司--中外运航运(0368.HK)周一称，该公司拟组合营公司参与液化天然气（LNG）北极航线运输业务。
中外运航运在联交所的声明称，公司现正与若干参与方进行磋商，有关可能参与合营企业以承办制造5艘北极LNG载运船从事LNG北极航线运输业务，并预期将持有合营企业25.5%的股份比例。
由于地球暖化造成北极冰海融化，北冰洋航线过去几年已经开启。这是连结欧洲及亚洲的最短航线，有助降低欧洲至中国的天然气运输成本，并满足中国对清洁能源的长远需求。
此前法国Engie集团签署1亿欧元协议，将向北京控股(0392.HK)旗下北京市燃气集团供应液化天然气。另据俄罗斯传媒报导，俄罗斯第二大天然气厂商Novatek(NVTK.MM)接近达成协议，向一家中国投资基金出售亚马尔半岛液化天然气项目9.9%的股权。
中国另一家大型航运公司--招商轮船(601872.SS)去年亦订造6艘破冰LNG运输船舶，预计2018年第一季起陆续交付。
中外运航运今天收市持平于1.54港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。