版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 4日 星期二 14:17 BJT

道达尔CEO称因投资减少 LNG五年后面临供应短缺

路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。

“我们目前所面对的全球产能过剩，正对价格造成压力。”Pouyanne在日本千叶一场燃气行业会议称。

因此，“行业将有段时间出现投资减少...这可能在五年后造成供应短缺。”他说。

“为了未来，我们必须继续投资。”他说。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐