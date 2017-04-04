道达尔CEO称因投资减少 LNG五年后面临供应短缺

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透千叶4月4日 - 法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)董事长兼执行长(CEO)Patrick Pouyanne周二表示，液化天然气(LNG)行业约五年后将面临供应短缺，因价格偏低使生产商不愿对生产进行新的投资。
“我们目前所面对的全球产能过剩，正对价格造成压力。”Pouyanne在日本千叶一场燃气行业会议称。
因此，“行业将有段时间出现投资减少...这可能在五年后造成供应短缺。”他说。
“为了未来，我们必须继续投资。”他说。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。