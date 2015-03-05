应出台非存款类放贷组织条例 让民间借贷阳光化--中国央行官员

路透北京3月5日 - 中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽快出台《非存款类放贷组织条例》，让具备融资功能但不能吸收公众存款的放贷组织趋于规范、让民间借贷“阳光化”。

他在今年提交给全国两会的提案中建议，以小额贷款公司、财富管理公司、投资咨询公司代表的非存款类放贷组织数量日益庞大，这些具备融资功能但不能吸收公众存款的放贷组织已成为民间金融的主力，应建议尽快出台相关条例，以规范民间金融活动。

“目前非存款类放贷组织行业的发展缺乏规范和引导，这个问题显得比较紧迫。”周学东两会期间对路透表示。

“这个建议我去年也提过，有关部门也非常重视，据了解条例草案已拟定，只是迟迟没有出台。因为这类机构的监管责任已经交给地方，而地方又没有金融监管的相关立法权限，导致地方行使监管职责无法可依。”他称。

他认为，现阶段，非存款类放贷组织存在不少问题：贷款投向不合理，大额化倾向突出；内部风险控制不到位；违规经营现象严重；劣币驱除良币，加速正规金融机构退出；恶化金融生态环境，加大正规金融机构风险；互联网金融模式降低监管有效性，产生新风险。

周学东建议，国务院应加快《非存款类放贷组织条例》的立法进程，并强化非存款类放贷组织管理。

他建言，应对经营性放贷业务进行特许管理，明确非存款类放贷组织的金融机构属性，并明确地方监管责任、加强中央监管指导。

约束的同时，他亦建议，可允许非存款类放贷组织省内跨区域经营，拓宽融资渠道，可通过银行贷款、发债、资产证券化、信托计划等合法方式开展批发性融资，并提高融资杠杆率，但应严禁吸收公众存款。

此外，非存款类放贷组织的监管重点要放在强化信息披露、完善债务催收、保护消费者权益等方面。（完）

(发稿 徐永 整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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