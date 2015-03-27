重庆债务率77%是可控的 今年获200亿新地方债额度--市长

路透北京3月27日 - 中国重庆市市长黄奇帆周五在博鳌亚洲论坛上表示，重庆的地方债是总体可控的，债务率为77%，重庆政府今年可获得财政部发200亿元人民币的债券额度，有助缓解财务压力。

他表示，重庆去年地方债务余额5,900亿元，比2013年底减1,090亿。5,900亿里有3,200亿是一类债务，2,700亿是二、三类债务。一般的债务率超过1：1是有风险的，重庆是77%，总体可控。

他提到，今年中央出台的1万亿地方债置换规模中，重庆得到330亿元，地方政府还可以用其他市场化方法，发中票、企业债券或者其他的融资措施等，都可以缓解重庆的压力。

此外，开发银行进出口行这些政策型银行为地方政府危旧房改造，也是一种支持。重庆获得开发银行280亿，15年期5%利息，比商业银行要低。

黄奇帆认为，地方政府有责任对经常项目下的财政支出绝不能搞一分钱的财政赤字，收支平衡量入为出，但是对资产性的，基础设施、公共设施投资性的这种项目，一般投资了以后可以使用30年、50年，甚至更长时间的可以发债券。

他提到，重庆市地方政府为了基础设施、公共设施投资的一类债，绝不超过GDP的20%，在推动PPP的时候要公平，风险共担，特别要防范私下和不透明的交易。

同时私人搞了公共设施以后，项目取得以后不能有垄断权，不能乱收费，否则影响社会服务。而当外力出现的时候政府不能说风险完全不管，应该也要托底的。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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