分众传媒完成14亿美元再融资 向重新挂牌更近一步

路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国广告公司--分众传媒控股有限公司已经完成为现有负债进行的14亿美元贷款再融资，从而为可能的重新上市铺路。

消息人士称，与前几次由若干家银行参与不同，分众传媒最近一次贷款案是以三家银行提供俱乐部贷款的形式进行，这主要是由于贷款条件非常有利于该公司在上海证交所重新挂牌。

消息人士补充道，采用俱乐部贷款形式的另一个原因在于，该公司希望牢牢掌控整个流程，以确保A股上市的准备工作能够有条不紊地顺利展开。

消息人士指出，为了方便A股上市，新贷款大幅放宽了贷款契约的限制。了解情况的人士指出，前次贷款中的部分条款需要得到所有贷款方的同意，这也是该公司在最新的再融资交易中选择俱乐部贷款的一个原因。

中国民生银行、星展银行和招商银行在最新的融资案中分别提供7亿美元、5亿美元和2亿美元。该融资案分为9亿美元和5亿美元两档。

借款方为分众传媒(中国)控股有限公司，贷款于3月25日签约。

**一年内重新上市**

消息人士表示，分众传媒计划最快在一年内重新挂牌，筹资规模将轻松超过最近一次贷款。

上海证券报2月时曾报导，分众传媒希望在上海证交所借壳上市，上市后的市值约为500亿元人民币(80.7亿美元)。

复星集团首席执行官梁信军3月向香港明报透露了分众传媒的A股上市计划，因为后者2014年的获利创下纪录高点。复星集团是分众传媒的股东之一。

消息人士称，新贷款定价远比其再融资的贷款低。新贷款剩余存续期3.5年，平均存续期1.95年。存续期与举债派息的期限一致，也与分众传媒2013年10月修改10.75亿美元定期贷款条款之举相符。

这是亚洲公司最快的一次杠杆重组，在公司私有化仅六个月之后。分众传媒的新债规模17.75亿美元，由12.75亿美元的五年期定期贷款和总额5亿美元的两笔五年期备用信用证组成。利率调降25个基点，至较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点。

消息人士称，最新贷款用于17.75亿美元贷款中14亿未偿贷款的再融资。新贷款不含备用信用证。

举债派息以及2013年10月修改贷款条款，取代了最初10.75亿美元的贷款，与星展提供的2亿美元五年期备用信用证一道，为2013年3月分众传媒的杠杆收购提供了资金。

中国民生银行和花旗集团担任举债派息和贷款条款修订的全球协调人。该10.75亿美元贷款的牵头行兼簿记行有：国家开发银行(香港分行)、中国民生银行、工银国际融资有限公司、美银美林、花旗、瑞信、星展、德意志银行、瑞银、台湾银行香港分行以及台新银行。另有七家银行担任高级联贷的牵头行。

分众传媒2013年3月被财团收购之后从NASDAQ退市，财团的构成者有：公司董事长兼执行长江南春、私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)、中国光大银行、中信资本、复星和方源资本。收购价位37亿美元，是在美国上市的中资企业中最大的私有化案例。

据上海证券报报导，江南春持有26.73%分众传媒股权；方源资本、凯雷、复星和中信资本的股权比例分别为19.71%、19.71%、17.43%以及9.85%。(完)

(编译 徐文焰/王颖; 审校 李春喜/王兴亚)

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