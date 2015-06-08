特写：亚太联贷市场今年交易规模或三年来首降--TRLPC

路透香港6月5日 - 全球经济不确定性升高，而且担心中国经济减速，亚洲联贷市场连续几月表现低迷，今年年度交易规模有可能为三年来首次下降。

亚太区贷款市场公会本周在新加坡召开的年度会议弥漫着悲观情绪，银行业者对交易仍然如饥似渴，但借款人对于资本的需求却没有升温迹象。

此次会议期间进行的调查中，多数受访者预计2015年亚太地区(除日本外)2015年贷款规模至少较上年下降15%。逾三分之一受访者预计降幅会超过30%。2014年交易规模触及创纪录的5,230亿美元。

“贷款规模下降主要是因为缺乏新的资金需求，”与会的德意志银行负责亚洲贷款交易和联贷的主管Amit Khattar说。“这主要归因于，企业界对未来三至五年的投资情况仍不确定，导致以民间投资为主的资金需求下降。”

**看好中国、印度和前沿市场**

尽管中国经济放缓，但在今年迄今亚洲(除日本)总计1,470亿美元的贷款总额中，中国占到了近三分之一，市场参与人士预计，中国仍将是该地区贷款市场活动的生力军。

在亚太区贷款市场公会(APLMA)会议上的受访者中，有近45%的人士认为，明年贷款额增长最快的国家是中国，38%的受访者认为联贷市场面临的最大威胁是中国经济放缓。

例如，据澳新银行的全球贷款负责人John Corrin估计，大约有150家中国企业今年以来进入该地区贷款市场融资，未来几年这个数字还将上升至500家。

“企业家精神持续推动中国的交易流动，科技、医药、非银行金融服务等不同领域的新兴企业首次进入债市融资，为公司发展筹措资金，”德意志银行的Khattar表示。

今年活动表现欠佳的印度，明年也可能提速。

“印度总理莫迪在24小时的新闻周期内赢得选举，我想大家都预期投资第二天就会开始。不过情况并非如此，”渣打银行银团贷款全球主管Justin Crane表示。他必须先通过层层官僚才能开始投资，而这需要时间，因此印度可能是明年的题材，而非今年。”

小组讨论的参与者预期印尼仍将是重要的市场，因其身为亚洲最大经济体之一，但也指出新兴市场其他活跃程度较低的待开发市场，可能成为未来贷款成长的热点。

“印尼目前是重要的市场，未来亦然，但随着该地区的流动性进一步增长，实质成长中来自其他国家的比例可能更高。我们会看到越南这类较不活跃的市场出现更多活动，尤其是待开发市场，”瑞士信贷银行新兴市场银团贷款董事总经理Ashish Sharma表示。

**本币贷款**

外界对美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个月升息的预期增温、美元升值和国内市场利率下降，可能导致亚洲借款人对美元计价联贷兴趣减弱。

“亚洲多数贷款企业并没有美元营收，如果他们的本币举债方案变得更有吸引力，那他们为什么要以美元举债呢？”渣打的Crane称，“作为贷款投资者，除非你有能力投资更多本币贷款，否则我认为你的投资选择将大幅下降。”

据汤森路透数据，今年迄今(除日本以外)的亚太地区G3货币贷款量降至500亿美元，较2014年同期的790亿美元下降36%。

亚洲联贷市场的案件量偏低以及资金充足，正令本已紧俏的定价承受极大压力，也提高了风险。与会者称，这一现象不太可能很快改变。目前亚洲地区约有540家金融机构参与贷款。

瑞信的Sharma称，“尽管市场人气旺盛，但我们不能错误地感到自满，在并非最好的结构和定价条件下大量承贷。”(完)

(编译 李爽/汪红英/陈宗琦/于春红; 审校 高琦/王颖/王丽鑫/蔡美珍)

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