2014年跨国银行对中国的贷款大增--国际清算银行

路透伦敦12月7日 - 国际清算银行(BIS)公布的报告显示，中国已成为跨国银行贷款最大的新兴市场目的地，在所有新兴市场经济体的跨国贷款中占逾四分之一的比重。

BIS周日公布的季度报告显示，今年第二季对中国的跨国贷款增长650亿美元，至1.1万亿美元，截至6月底的一年增长近50%。

“中国迄今已成为BIS报告银行中最大(新兴市场)借款国，截至2014年6月底，中国居民的跨境未偿还贷款总额为1.1万亿美元，相较之下，巴西为3,110亿美元，印度和韩国两国均为2,000亿美元多一点。”该报告称。

该报告还表示，2014年中期，中国在BIS报告银行的所有新兴市场的跨国贷款中占28%的比重，而2008年底时仅为6%。

BIS称，中国作为国际银行贷款的主要新兴市场目的地，反应了2008-9年金融危机以来“明显的演化”。BIS通常被称为央行的央行。

但国际投资者对中国形成信贷泡沫日渐担心，人们认为中国地产市场对于中国经济来说构成最大风险。

尽管几个月来中国表示不需要重大经济刺激措施，但11月底时，中国人民银行意外地在逾两年来首次降息，以提振经济成长并帮助企业偿付债务。

BIS称，在截至6月底的三个月，中国以外新兴市场经济体的跨国贷款增长2.7%，至330亿美元，增幅主要来自亚洲。

但对俄罗斯的跨国贷款减少10%。由于俄罗斯受到西方制裁及油价下跌，俄罗斯的融资承压。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)

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