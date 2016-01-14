（更正）数据观测：12月中国M2增速维稳高位 新增贷款季节性略降（1月8日）

图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

(更正：内文表格人民币贷款余额上月同比增速“13.9%”有误，应为“14.9%”。)

* 公布内容: 12月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚1月15日

--调查结果

预估中值 上月 预估区间 上年同期 预测数

广义货币供应量(M2)同比% 13.5 13.7 12.9 ~ 14.7 12.2 26

新增人民币贷款(亿元) 7,000 7,089 5,000 ~ 11,500 6,973 25

人民币贷款余额同比% 14.8 14.9 13.6~ 15.0 13.6 11

--数据要点：

路透调查的25家机构预测中值显示，中国2015年12月新增人民币贷款预计为7,000亿元人民币，略低于上月的7,089亿元。市场机构认为，年末信贷投放相对温和，但政策支持以及地方债置换削减作用减少，一定程度上又对信贷规模形成支撑。

中金公司报告指出：“由于12月地方政府债务置换明显减少，因此其对新增贷款和社会融资总量的消减也将有所减少。因此，尽管年底货币信贷的增长趋势季节性因素较为温和，我们预计12月新增人民币贷款仍将达到7,000亿元左右。”

在积极因素方面，瑞银亦分析认为，虽然以往年末新增贷款通常较疲弱，但鉴于2015年政策对融资的支持力度较强，估计12月新增人民币贷款可能达7,000亿。

路透调查的26家机构预测中值显示，中国2015年12月M2的同比增速预计为13.5%，较上月略降但仍属高位。中金报告指出，12月市场利率下行表明融资环境趋于宽松，因此预测当月M2增长13.5%。

交通银行报告称，12月M2增速料在13.3%左右，前期央行稳中偏松的货币政策和积极财政政策带来的财政存款下放，基本能对冲外汇占款下降等负面因素的影响。短期内，央行调控思路应该仍会保持现有格局，以维持市场流动性充裕，降低企业融资成本为主。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第一期的参与机构预期，逾九成受访机构预期中国一年期存款基准利率1月将维持不变；超八成受访机构认为中国1月份将继续下调大型存款机构法定存款准备金率。

中国央行周一公布，其分支行12月对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利（SLF）操作共1.35亿元人民币，期限均为隔夜，利率2.75%；当月对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%；当月未对国开行等三家政策性银行发放补充抵押贷款（PSL）。(完)