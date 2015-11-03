中国环球租赁贷款基准修改为人行利率以降低成本--TRLPC

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，中国环球租赁2014年5月一笔15亿元人民币三年期境外贷款，公司已与银行签署一份修改协议，将基准由离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)改为较低的中国人行利率，以节省成本。
消息人士称，中国环球租赁9月向银行提出要求，希望银行同意修改贷款利率，由三个月期CNH Hibor加码240个基点，改为人行基准利率的103%。台湾银行香港分行负责协调。
据消息人士指出，中国环球租赁亦设定新的利率底限为三个月期CNH Hibor加码120个基点。三个月期CNH Hibor周一报3.746%。原贷款保底利率为3.85%。
“中国人行降息后，在岸融资成本便宜许多。因此，对于借款方而言，这个贷款的原有加码幅度太贵。此外，人民币贬值后，CNH Hibor也大幅波动，”其中一家参贷行的联贷人员称。
消息人士称，不同意这项修改的银行，借款方将会清偿。
中国人行自去年11月以来六度调降基准贷款利率。目前一至五年贷款利率为4.75%。
另一家租赁公司--民生金融租赁，正在争取将2亿美元三年期离岸贷款的加码幅度削减45个基点，使利率更接近中国境内信贷市场水准。民生金融租赁稍早已修改一笔境内贷款的条件。
中国环球租赁是第二家中国企业将境外人民币贷款基准设为国内利率。10月时，英大汇通融资租赁公司(英大租赁)获得台资银行提供一笔6亿元人民币离岸贷款，利率为中国人行利率的90%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。