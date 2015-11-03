中国环球租赁贷款基准修改为人行利率以降低成本--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，中国环球租赁2014年5月一笔15亿元人民币三年期境外贷款，公司已与银行签署一份修改协议，将基准由离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)改为较低的中国人行利率，以节省成本。

消息人士称，中国环球租赁9月向银行提出要求，希望银行同意修改贷款利率，由三个月期CNH Hibor加码240个基点，改为人行基准利率的103%。台湾银行香港分行负责协调。

据消息人士指出，中国环球租赁亦设定新的利率底限为三个月期CNH Hibor加码120个基点。三个月期CNH Hibor周一报3.746%。原贷款保底利率为3.85%。

“中国人行降息后，在岸融资成本便宜许多。因此，对于借款方而言，这个贷款的原有加码幅度太贵。此外，人民币贬值后，CNH Hibor也大幅波动，”其中一家参贷行的联贷人员称。

消息人士称，不同意这项修改的银行，借款方将会清偿。

中国人行自去年11月以来六度调降基准贷款利率。目前一至五年贷款利率为4.75%。

另一家租赁公司--民生金融租赁，正在争取将2亿美元三年期离岸贷款的加码幅度削减45个基点，使利率更接近中国境内信贷市场水准。民生金融租赁稍早已修改一笔境内贷款的条件。

中国环球租赁是第二家中国企业将境外人民币贷款基准设为国内利率。10月时，英大汇通融资租赁公司(英大租赁)获得台资银行提供一笔6亿元人民币离岸贷款，利率为中国人行利率的90%。(完)