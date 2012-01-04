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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 13:42 BJT

2010年中国地方债务审计查出问题资金累计约5,308亿元

中国审计署数据显示，2010年地方政府性债务审计查出问题涉及资金累计约5,308亿元人民币，这些问题涉及资金包括违规为464.75亿元债务提供担保问题，融资平台公司违规抵押或质押取得债务资金731.53亿元问题，1,319.80亿元债务资金未及时安排使用问题等。路透

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