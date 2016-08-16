中国地方债风险可控 信用评估需考虑地方官员升职前景影响--专家

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月16日 - 英国《经济学人》智库中国区经济学家王丹周二称，中国地方政府债务风险可控，可通过经济增长予以消化；在评估地方政府信用时，应考虑地方官员升职前景的影响；地方政府的高负债与低信用之间并无必然的关系。
王丹在“中诚信债券市场论坛2016”上指出，从宏观经济情况、省财政情况、省金融系统情况和省执政能力四个指标来看，东部省份因经济前景较好，因此地方政府信用较好。从排名来看，广东省因经济多元、优惠政策多等方面排在首位；排在最后一位的是山西省。
“山西在债务水平方面只是中等，但其他几个指标，如经济增长乏力，长期依靠煤炭单一产业，从12年以来是反腐重灾区，政府治理有一定问题。”她称。
她认为，并非地方政府的负债率越高，信用就越低。“重庆、贵州负债率很高，但是我们不担心他们信用率，因为他们经济比较复杂，增长有保证。我们非常担心像山西、辽宁这种省，因为他们没有找到好的经济增长。”
她并强调，在评定地方政府信用时应考虑地方官员升职前景的影响。历史经验表明，地方政府官员升至中央决策部门后通常会对该地区给予优惠政策；目前来看，重庆市、广东省、贵州省都是“明日之星”。
王丹指出，中国地方政府债务规模并非真正问题之所在。从规模上看，今年约为5万亿元人民币，“十三五”期间中央考虑发15万亿元人民币，总共20万亿元。美国约为3.7万亿美元，折合人民币也在20万亿元左右。
“但中国的经济增长是美国的四倍以上，可以消化这个问题。”她称，“真正的问题是过多的流动性存在经济系统里，不是进股市就是进楼市，到处起泡泡。政府发债反而可以把这些流动性收回来，投入到可以改进国计民生的领域。”
她并提到，地方政府发债仍需注意规范性等问题，需通过专门的发行平台保证专款专用。（完）
(发稿 马蓉； 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。