中国地方债风险可控 信用评估需考虑地方官员升职前景影响--专家

路透北京8月16日 - 英国《经济学人》智库中国区经济学家王丹周二称，中国地方政府债务风险可控，可通过经济增长予以消化；在评估地方政府信用时，应考虑地方官员升职前景的影响；地方政府的高负债与低信用之间并无必然的关系。

王丹在“中诚信债券市场论坛2016”上指出，从宏观经济情况、省财政情况、省金融系统情况和省执政能力四个指标来看，东部省份因经济前景较好，因此地方政府信用较好。从排名来看，广东省因经济多元、优惠政策多等方面排在首位；排在最后一位的是山西省。

“山西在债务水平方面只是中等，但其他几个指标，如经济增长乏力，长期依靠煤炭单一产业，从12年以来是反腐重灾区，政府治理有一定问题。”她称。

她认为，并非地方政府的负债率越高，信用就越低。“重庆、贵州负债率很高，但是我们不担心他们信用率，因为他们经济比较复杂，增长有保证。我们非常担心像山西、辽宁这种省，因为他们没有找到好的经济增长。”

她并强调，在评定地方政府信用时应考虑地方官员升职前景的影响。历史经验表明，地方政府官员升至中央决策部门后通常会对该地区给予优惠政策；目前来看，重庆市、广东省、贵州省都是“明日之星”。

王丹指出，中国地方政府债务规模并非真正问题之所在。从规模上看，今年约为5万亿元人民币，“十三五”期间中央考虑发15万亿元人民币，总共20万亿元。美国约为3.7万亿美元，折合人民币也在20万亿元左右。

“但中国的经济增长是美国的四倍以上，可以消化这个问题。”她称，“真正的问题是过多的流动性存在经济系统里，不是进股市就是进楼市，到处起泡泡。政府发债反而可以把这些流动性收回来，投入到可以改进国计民生的领域。”

她并提到，地方政府发债仍需注意规范性等问题，需通过专门的发行平台保证专款专用。（完）