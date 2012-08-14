年内首单地方政府自行发债有望花落上海--消息

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京8月14日电---三位知情人士周二透露,年内首单地方政府自行发债有望花落上海,发行规模为89亿元人民币,五年期和七年期各半.
其中一位熟悉情况的消息人士透露,是次发行有望於下周招标.另一位消息人士表示,"我估计是下周,最迟不能晚於8月底.
据"2012年上海市政府债券招标发行和考核规则"显示,本次招标将采用单一价格荷兰式招标方式,招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率.
国开行、交通银行(3328.HK)(601328.SS)和浦发银行(600000.SS)担任是次发行的主承销商.
将参与是次投标的机构人士表示,承销团银行机构身处本地,出於支持当地经济建设的必要,新债结果有望低於同期二级市场水平,延续去年自主发债情势.不过,上海或为年内首单自行发地方政府债,情况或好於後面几家.
今年以来,财政部此前已代理发行了七期,总额共计1,574亿元的地方政府债,期限含三年和五年.
财政部5月表示,2012年地方自行发债仍仅限於上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.
2011年,上海市自主发行地方政府债71亿元,其中三年期36亿元,五年期35亿元.
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元人民币的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。