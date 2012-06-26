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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 26日 星期二 15:26 BJT

奥运选拔赛罗切特击败菲尔普斯

罗切特周一在美国奥运选拔赛男子400米个人混合泳比赛中击败菲尔普斯，再次确认在该项目的霸主地位。罗切特以4分07秒06成绩夺冠，菲尔普斯4分07秒89名列次席。罗切特在去年上海世锦赛独得五金，压倒菲尔普斯成泳坛新一哥，预期他在伦敦奥运会至少参加六个项目的角逐。路透

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