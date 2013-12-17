路透专访：美国若通过预算协议，洛克希德马丁或上修2014年财测--执行长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿12月16日 - 美国武器制造商洛克希德马丁 总裁兼执行长Marillyn Hewson周一向路透称，如果美国国会通过两年期预算协议，从而减轻强制性削减预算的影响，那么该公司或将上修2014年财测。
Hewson表示，她希望参议院批准两年期预算协议，并乐观地认为，随着美国经济改善，不会出现按照自动减支条款进一步削减预算的情况。美国众议院已于上周通过该预算协议。
“我们已将自动减支考虑在内，所以现在加大投入...如果预算协议获得通过，我们就有机会重新评估财测，”Hewson称。
该公司曾表示，美国预算削减对本公司2013年全年营收的冲击约达4-4.5亿美元，目前预计2014年营收将继续小幅下滑。Hewson称，公司若要修改财测，将会是在1月召开的财报电话会议上。
洛克希德马丁目前正在其他国家和临近市场积极开拓销路，以弥补美国军事支出减少的影响。
Hewson表示，公司拟将海外营收在总营收中的占比将自目前的约17%提高至20%，甚至更多。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。