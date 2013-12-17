路透专访：美国若通过预算协议，洛克希德马丁或上修2014年财测--执行长

路透华盛顿12月16日 - 美国武器制造商洛克希德马丁 总裁兼执行长Marillyn Hewson周一向路透称，如果美国国会通过两年期预算协议，从而减轻强制性削减预算的影响，那么该公司或将上修2014年财测。

Hewson表示，她希望参议院批准两年期预算协议，并乐观地认为，随着美国经济改善，不会出现按照自动减支条款进一步削减预算的情况。美国众议院已于上周通过该预算协议。

“我们已将自动减支考虑在内，所以现在加大投入...如果预算协议获得通过，我们就有机会重新评估财测，”Hewson称。

该公司曾表示，美国预算削减对本公司2013年全年营收的冲击约达4-4.5亿美元，目前预计2014年营收将继续小幅下滑。Hewson称，公司若要修改财测，将会是在1月召开的财报电话会议上。

洛克希德马丁目前正在其他国家和临近市场积极开拓销路，以弥补美国军事支出减少的影响。

Hewson表示，公司拟将海外营收在总营收中的占比将自目前的约17%提高至20%，甚至更多。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)