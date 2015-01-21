五角大楼称F-35战机项目机密数据依然安全

路透华盛顿1月20日（记者 Andrea Shalal） - 美国五角大楼称，F-35战机项目相关机密数据依然安全。此前有媒体公布斯诺登提供的新资料，称中国窃取了大量有关该项目的数据。

美国国防部F-35项目办公室称，德国《明镜》周刊公布的最新资料，是2010年发生的一起事件，当时只有非机密数据被窃，这起事件之前有过披露和报导。

“F-35项目的机密数据受到保护，依然安全，”该办公室在周二发布的声明中称。该办公室表示，他们对所有潜在的网络攻击都很重视，2010年的那起事件预计不会对F-35项目带来任何负面影响。

该办公室在声明中称，会对潜在网络攻击“时刻保持警惕”，国防部正在采取具体措施，以应对针对包括F-35在内的所有野战武器系统的网络威胁。

中国方面周一对此事作出回应，称有关指责毫无根据。

F-35战机制造商洛克希德马丁拒绝对《明镜》周刊的报导置评，但表示公司非常谨慎地监测和保护其计算机网络，以免受到网络攻击，还定期与美国政府、公共事业单位及其他企业分享他们的数据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。