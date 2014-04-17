美国F-35战机7月将首次飞越大西洋

路透华盛顿4月16日（记者 Andrea Shalal） -美英两国官员周三称，五角大楼已经批准洛克希德马丁(LMT.N)生产的F-35战机7月首次飞越大西洋，参加在伦敦附近举办的国际航展。

官员们表示，该新型战机7月将在伦敦附近举办的英国皇家国际航空展上作首次海外亮相。之后，F-35战机还会参加另一航展。

“美国和英国在F-35战机项目上自始至终密切合作。这种第五代隐形战机将大大提升英国的空战能力，英国成为F-35战斗机在美国以外的首个展示地点完全适合，”英国国防大臣夏文达(Philip Hammond)发表声明称。

美国蒂尔集团（Teal Group）航空分析师RichardAboulafia称，F-35首次海外亮相标志着，在美国军方多次推迟采购情况下，（洛克希德马丁公司）采取更积极行动来锁定外国订单。

五角大楼官员称，他们预计到2018或2019年F-35战机的价格将从现在的约1.12亿美元降至8,500万左右，并与飞机制造业一道密切合作进一步降低价格。

但五角大楼周二称其将被迫延后2016-2019财年再订购17架F-35战机的计划，除非国会撤销将于2016年恢复的强制节支计划。

洛克希德马丁正在为美国军方及包括英国在内的其他八个国际合作方研发三种型号的F-35战机。以色列和日本也下了订单，韩国表示计划今年晚些时候订购F-35战机。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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