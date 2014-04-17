美国F-35战机7月将首次飞越大西洋

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Andrea Shalal
路透华盛顿4月16日 - 美英两国官员周三称，五角大楼已经批准洛克希德马丁 生产的F-35战机7月首次飞越大西洋，参加在伦敦附近举办的国际航展。
官员们表示，该新型战机7月将在伦敦附近举办的英国皇家国际航空展上作首次海外亮相。之后，F-35战机还会参加另一航展。
“美国和英国在F-35战机项目上自始至终密切合作。这种第五代隐形战机将大大提升英国的空战能力，英国成为F-35战斗机在美国以外的首个展示地点完全适合，”英国国防大臣夏文达(Philip Hammond)发表声明称。
美国蒂尔集团（Teal Group）航空分析师Richard Aboulafia称，F-35首次海外亮相标志着，在美国军方多次推迟采购情况下，（洛克希德马丁公司）采取更积极行动来锁定外国订单。
五角大楼官员称，他们预计到2018或2019年F-35战机的价格将从现在的约1.12亿美元降至8,500万左右，并与飞机制造业一道密切合作进一步降低价格。
但五角大楼周二称其将被迫延后2016-2019财年再订购17架F-35战机的计划，除非国会撤销将于2016年恢复的强制节支计划。
洛克希德马丁正在为美国军方及包括英国在内的其他八个国际合作方研发三种型号的F-35战机。以色列和日本也下了订单，韩国表示计划今年晚些时候订购F-35战机。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托