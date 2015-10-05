独家:洛克希德马丁考虑与同业合并部分旗下业务--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月2日 - 知情人士周五称，洛克希德马丁(Lockheed Martin)正寻求将旗下部份信息技术和服务业务与另外一家政府服务承包商合并，作价约40亿美元。
上述知情人士称，拟议中的这笔交易有可能缔造一个全美最大的政府服务承包商，并可望为洛克希德马丁带来20亿美元的回报。
继7月份达成以90美元现金收购Sikorsky Aircraft的协议后，洛克希德马丁希望能削减一些债务。洛克希德马丁是五角大楼最大的供应商。Sikorsky Aircraft是联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下的直升机子公司。
据知情人士称，CACI International(CACI.N)和Science Applications International(SAIC.N)正与洛克希德马丁就采取所谓的“逆向莫里斯信托(Reverse Morris Trust,RMT)”方式交易，进行初步谈判，这样的交易可避免庞大的税负。
该项拟议中的交易也是洛克希德马丁7月20日公布战略评估的内容之一。当时洛克希德马丁表示，将分别对政府信息技术和科技服务业务展开战略评估，对这方面业务2015年总营收预估为60亿美元，目标则是剥离这些业务或将其出售给外部投资者。
上述消息人士警告称是否会采用RMT方式进行并不确定。该人士要求匿名，因以上考量尚属机密。
洛克希德马丁、Booz Allen Hamilton和Leidos对此不予置评，CACI和Science Applications International未立即予以回应。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。