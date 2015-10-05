独家:洛克希德马丁考虑与同业合并部分旗下业务--消息

路透10月2日 - 知情人士周五称，洛克希德马丁(Lockheed Martin)正寻求将旗下部份信息技术和服务业务与另外一家政府服务承包商合并，作价约40亿美元。

上述知情人士称，拟议中的这笔交易有可能缔造一个全美最大的政府服务承包商，并可望为洛克希德马丁带来20亿美元的回报。

继7月份达成以90美元现金收购Sikorsky Aircraft的协议后，洛克希德马丁希望能削减一些债务。洛克希德马丁是五角大楼最大的供应商。Sikorsky Aircraft是联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下的直升机子公司。

据知情人士称，CACI International(CACI.N)和Science Applications International(SAIC.N)正与洛克希德马丁就采取所谓的“逆向莫里斯信托(Reverse Morris Trust,RMT)”方式交易，进行初步谈判，这样的交易可避免庞大的税负。

该项拟议中的交易也是洛克希德马丁7月20日公布战略评估的内容之一。当时洛克希德马丁表示，将分别对政府信息技术和科技服务业务展开战略评估，对这方面业务2015年总营收预估为60亿美元，目标则是剥离这些业务或将其出售给外部投资者。

上述消息人士警告称是否会采用RMT方式进行并不确定。该人士要求匿名，因以上考量尚属机密。

洛克希德马丁、Booz Allen Hamilton和Leidos对此不予置评，CACI和Science Applications International未立即予以回应。(完)