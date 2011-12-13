日本或选定F-35为新一代战机--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透12月12日电---《日本经济新闻》周二报导称，日本可能选定洛克希德马丁（Lockheed Martin）出产的F-35战斗机，来取代老化的F-4鬼怪（Phantom）战斗机。
报导称，内阁将在周五召开国家安全会议，届时会在两个美国机型F-35和波音(BA.N)F/A-18超级大黄蜂（Super Hornet）及第四代欧洲台风战斗机之间进行遴选。
分析人士称，日本新一代战斗机合约金额可能达80亿美元。
报导称，F-35联合攻击战斗机（Joint Strike Fighter）是上述三种机型中最贵的一种，因其具有"压倒性的超级表现"和隐形能力，性能领先其他两种机型。
报导补充说，一旦选定机型，政府计划在2016财年部署4架新机型。
洛克希德马丁对报导作出回应称，"公司尚未正式接到日本防卫省F-X战斗机决定的通知。"
美国国防部F-35项目办公室也表示，尚未收到日本方面有关此事决定的任何通知。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。