日本或选定F-35为新一代战机--报导

路透12月12日电---《日本经济新闻》周二报导称，日本可能选定洛克希德马丁（Lockheed Martin）出产的F-35战斗机，来取代老化的F-4鬼怪（Phantom）战斗机。

报导称，内阁将在周五召开国家安全会议，届时会在两个美国机型F-35和波音(BA.N)F/A-18超级大黄蜂（Super Hornet）及第四代欧洲台风战斗机之间进行遴选。

分析人士称，日本新一代战斗机合约金额可能达80亿美元。

报导称，F-35联合攻击战斗机（Joint Strike Fighter）是上述三种机型中最贵的一种，因其具有"压倒性的超级表现"和隐形能力，性能领先其他两种机型。

报导补充说，一旦选定机型，政府计划在2016财年部署4架新机型。

洛克希德马丁对报导作出回应称，"公司尚未正式接到日本防卫省F-X战斗机决定的通知。"

美国国防部F-35项目办公室也表示，尚未收到日本方面有关此事决定的任何通知。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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